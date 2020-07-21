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23 attorneys general file lawsuits

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:39s - Published
23 attorneys general file lawsuits

23 attorneys general file lawsuits

Nevada's Attorney General is among the 23 other attorney generals suing the Trump Administration over changes to the Affordable Care Act.

The group alleges the White House's changes to the affordable care act have impacted women, those in the LGBTQ community, and non-English speakers.

AMONG 23 OTHER ATTORNEYGENERALS - SUING THE TRUMPADMINISTRATION OVER CHANGES TOTHE AFFORDABLE CARE ACT.THE GROUP ALLEGES THE WHITEHOUSE'S CHANGES TO THEAFFORDABLE CARE ACT HAVEIMPACTED WOMEN - THOSE IN THEL-G-B-T-Q COMMUNITY- ANDNON-ENGLISH SPEAKERS.IN JUNE-- THE TRUMPADMINISTRATION AMENDED THE LAWTO REMOVE PROTECTIONS FORPEOPLE WHO ARE TRANSGENDER - ARULE THAT REQUIRED HEALTHCAREPROVIDERS TO ACCOMMODATEPATIENTS WHO SPEAK LIMITEDENGLISH...AND A RULE PROHIBITINGDISCRIMINATION AGAINST ANYONEWHO HAD AN ABORTION WERE ALSOELIMINATED.THE LAWSUIT SAYS - THE CHANGESARE UNCONSTITUTIONAL ANDAUTHORIZE DISCRIMINATION.THE WHITE HOUSE HAS NOT YETRESPONDED TO THE LAWSUIT.




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