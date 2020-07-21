Tiny Hawk visits Las Vegas

SENSATION - GOING VIRAL ONLINE- IS VISITING LAS VEGAS.THIS IS BRODY ALEXANDR - ANDHE'S S GAINING A LOT OFPOPULARITY ON TIK- TOK ANDINSTAGRAM - BECAUSE OF HISSKATEBOARDING SKILLS - EVENEARNING THE NICKNAME 'TINYHAWK'!
BRODY AND HIS DAD CAMETO THE "WELCOME SIGN" YESTERDAY- AND SHOWED OFF SOME TRICKS.HE LITERALLY WANTS TOSKATEBOARD DOWN EVERYTHING...LETS WOOSHYOU CAN FOLLOW TINY HAWK ON AT"PULLIN-A- BRODY" - THATSPULLIN - DOT - A - DOT - BRODY- ON INSTAGRAM.A VETERAN BEATEN AND PEPPERSPRAYED IN PORTLAND--