Southwest Florida sisters raise money to purchase hepa filters

BAIL.
POLICE BELIEVE SHE IS THEONLY RESPONSIBLE PARTY CONNECTEDWITH THE DEATH OF THE TODDLER.TWO SOUTHWEST FLORIDA SISTERSARE RAISING MONEY TO BUY HEPAFILTERS FOR TEACHERS TO USE INCLASSROOMS ACROSS THE STATE OFFLORIDA.ALLISON MCCARRAHER AND HERYOUNGER SISTER CASEY MCCARTHY,WERE BRAINSTORMING WAYS FOR THETEACHERS IN THEIR FAMILY TO TAKEEXTRA PRECAUTIONS WHEN REQUIREDTO RETURN TO THE CLASSROOM.CASEY, WHOSE HUSBAND IS ATEACHER, CAME UP WITH THE IDEATO GET PERSONAL HEPA FILTERS FORHER SISTER, HUSBAND, ANDBROTHER-IN-LAW’S CLASSROOMS.AFTER RESEARCHING, SHE SAW THATIT WAS GOING TO COST ABOUT 600DOLLARS.CASEY THEN DECIDED TO FUNDRAISETHE MONEY ON FACEBOOK.WITHIN DAYS THE POST WENT VIRAL.AND ALMOST EIGHT THOUSANDDOLLARS HAS BEEN RAISED,PROVIDING 30 TEACHERS WITH HEPAFILTERS FOR THEIR CLASSROOMS.SO IF YOU HAVE A HEPA FILTER,AND YOURE WEARING A MASK, ANDYOURE WASHING YOUR HANDS, ANDYOURE CLEANING ALL THE DESKS,AND YOURE SOCIAL DISTANCING, ALLOF THESE FACTORS ADD UP TO AMUCH SAFER ENVIRONMENTSO FAR, STUDIES BY NASA DOCONFIRM THAT HEPA FILTERS CANFILTER OUT CORONAVIRUS SIZEDPARTICLES, BUT BECAUSE THE VIRUSIS MAINLY TRANSMITTED THROUGHDIRECT COUGHING AND SN