Fear about returning back to the classroom

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CLASSROOM THIS FALL.
BUTIT'S NOT JUST PARENTSWORRIED ABOUT THEIRCHILDREN.
TEACHERS FEAR FORTHEIR HEALTH.
SO MUCH SO...SOME ARE GETTING THEIRAFFAIRS IN ORDER - JUST INCASE.IN TONIGHT'S PROJECT SAFESCHOOLS... VINCENT HILLSPOKE TO ONE TULSA TEACHERWHO'S ANXIOUS TO GET BACK INTHE CLASSROOM.
BUT ISLEAVING SOMETHING BEHINDJUST IN CASE.IN JUST ABOUT A MONTH.
TULSAPUBLIC SCHOOL TEACHERS WILLKNOW IF THEY CAN RETURN TOTHE CLASSROOM.
BUT FOR SOME.RETURNING DURING A PANDEMICIS CONCERNING.TRACY SMITH GLANCES OVERSOME LEGAL DOCUMENTS.
SHE'SA LICENSED ATTORNEY.<18:12:38-18:12:42
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