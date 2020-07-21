Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Lawyers argue against mask mandate in Palm Beach County
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:40s - Published
Lawyers argue against mask mandate in Palm Beach County

Lawyers argue against mask mandate in Palm Beach County

Attorneys challenging Palm Beach County's mask mandate took their argument to court.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

AFTERNOON.

LAWYERS FOR FOURCOUNTY RESIDENTS ASKED TJUDGE TO TEMPORARILY PUT ASTOP TO THE MANDATE AS THELAWSUIT WORKS ITS WAY THROUGHTHE COURT SYSTEM.

THEY ALLEGETHE MANDATE INFRINGES UPONPEOPLE'S CONSTITUTIONALRIGHTS."WE ARE TALKING ABOUT THERIGHT TO LIVE, YOUR HONOR.

YOURRIGHT TO BREATH FRESH AIR.

YOUCAN'T GET ANYMORE FUNDAMENTALTHAN THE RIGHT TO BREATH AIR."COUNTY COMMISSIONERSUNANIMOUSLY VOTED LAST MONTHIN FAVOR OF THE MANDATE.

THEJUDGE SAID HE WOULD ISSUE HISWRITTEN RULING ON THETEMPORARY INJUCTION WITHIN TNEXT WEEK.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Helping families amid financial struggles [Video]

Helping families amid financial struggles

Sabirah Rayford speaks with an agency helping people who are struggling during the pandemic.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:46Published
CareerSource Palm Beach County to host virtual COVID-19 response hiring event [Video]

CareerSource Palm Beach County to host virtual COVID-19 response hiring event

CareerSource Palm Beach County is urgently seeking 30 individuals to serve as community health workers.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:21Published
Collier County Commission passes mask mandate after one board member changes her mind [Video]

Collier County Commission passes mask mandate after one board member changes her mind

Collier County Commission passes mask mandate after one board member changes her mind

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 02:15Published