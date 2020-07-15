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Packers hope to have 10,000-12,000 fans at Lambeau, according to initial estimate
Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:40s - Published
Packers hope to have 10,000-12,000 fans at Lambeau, according to initial estimate

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ARE HOPING TO HAVEAROUND 10 TO 12THOUSAND FANS FORREGULAR SEASONHOME GAMES ATLAMBEAU FIELD...SPORTS DIRECTORBRANDON KINNARDJOINS US WITH MOREDETAILS...THAT'S ABOUT 12 TO15 PERCENT OFLAMBEAU FIELD'SNORMAL CAPACITY...WE KNEW THESTADIUM WOULDN'TBE FULL THIS FALL...BUT THIS IS THEFIRST TIME THEPACKERS HAVE GIVENA SPECIFIC NUMBER...TEAM PRESIDENTMARK MURPHY SAYSTHAT'S THE INITIALESTIMATE...BUT THERE IS STILLA CHANCE THEY MAYNOT BE ABLE TO HAVEANY FANS AT HOMEGAMES...MURPHY SAYSTHEY'RE STILLWORKING WITHLOCAL HEALTHOFFICIALS TO MAKE ADECISION...AND ULTIMATELYWON'T SET A NUMBER- UNTIL THE SEASONDRAWS CLOSER..."I hate to sound like Dr.Fauci but we're gonna letthe pandemic decide forus.

But yearh we'reobviously going to monitorlocally as well as acrossthe state how things areproceeding."MURPHY GIVINGTHAT INFORMATIONDURING THE PACKERSANNUAL FINANCIALSESSION THISMORNING...HE ALSO SAYS THEPACKERS AREEXPECTING TO TAKE ASIGNIFICANTFINANCIAL HIT THISYEAR...AND THIS COMESAFTER A GREATREVENUE YEAR IN2020...THE ORGANIZATIONSAW A 316 PERCENTINCREASE IN NETREVENUE LASTYEAR...BUT THAT FISCALYEAR ENDED INMARCH - JUST AS THEPANDEMIC BEGAN TOIMPACT THEECONOMY...NINA...TONIGHT, THEGREEN BAY COMMONCOUN




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Austin Gann @mattramage @KCBoutThatLife The highlight of training camp last year was having Kenny sign my jersey! I really ho… https://t.co/S9uqg2UFn0 3 hours ago

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P.A.R. 13 Hope you have friends in high places! #packers #greenbaypackers #gopackgo #playeralumniresources #nfl… https://t.co/j6Gt2Kg2SM 4 hours ago

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GridMBL

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Credit: TODAY’S TMJ4     Duration: 01:30Published