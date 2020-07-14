Financial Focus for July 21

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WALL STREET...DOW UP CLOSE TO 1% NASDAQDOWN 1% SP500 UP SLIGHTLYAND GAMING...BOYD DOWN MORE THAN 1% CAESARSUP SLIGHLY MGM UP 2%LAS VEGAS SANDS UP MORE THAN 1%WYNN DOWN 1% RED ROCK RESORTSUP CLOSE TO 7%A BRAND OF LEMONADE IS MAKINGTHE CASE...EVEN THE SMALLEST BUSINESSESSSHOULD GET HELP IN THEPANDEMIC."COUNTRY TIME" IS GIVING 100DOLLAR CHECKS TO CHILDREN WHOCAN'T RUN LEMONADE STANDS THISYEAR.THE CHILDREN NEED TO WRITE ANESSAY ABOUT HOW THEY WOULDSPEND THE MONEY..AND SUBMIT A PICTURE OF THELEMONADE STAND SIGN THEY COULDHAVE USED.WE HAVE A LINK TO APPLY AT KTNVDOT COM SLASH LINKS.BUY A CAR FROM THE COMFORT OFYOUR HOME.USED CAR DEALER "CARMAX" HASLAUNCHED HOME DELIVERY...IN LAS VEGAS.YOU CAN PICK OUT YOUR CARONLINE...AND ALSO DO YOUR FINANCING ANDTRADE- IN PAPERWORK THERE.THE COMPANY MADE THE SWITCH...TO INCREASE SAFETY DURING THECORONAVIRUS PANDEMIC.FINANCIAL FOCUS IS SPONSORED BYCLARK COUNTY CREDIT UNION.NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE AT
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