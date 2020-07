Condado de Butte en lista de monitoreo Video Credit: KHSL - Published 3 days ago Condado de Butte en lista de monitoreo El Condado de Butte fue agregado a la lista de condados monitoreados por el estado. De estar 3 días en la lista, el sábado se impondrán más restricciones. 0

shares ShareTweetSavePostSend La advertencia se convirtó en realidad. Hoy en gobernador newsom anuncio que fuimos agregados a la lista de condados monitoreados. Si permanecemos en esta lista por tres ías, este ábado se impondán las restricciones a operaciones en interiores a gimnasios, iglesias, protestas, oficinas no esenciales, servicios de cuidado personal, y el mall. Recordemos tambén que ayer los supervisores del condado votaron para enviar una carta al gobernador pidiendo que sean las autoridades locales las que decidan las restricciones. Ahora que fuimos agregados a la lista el panorama parece ás complicado para que eso





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Condado de Tehema quiere más libertad en decisiones por Covid-19



Líderes quieren pedirle al gobernador Newsom, más autonomía con respecto a sesiones en el ámbito económico. Esto frente a una eventual inclusión, en la lista de monitoreo.. Credit: KHSL Published 1 week ago Condado de Tehema quiere más indecencia en decisiones por Covid-19



Líderes quieren pedirle al gobernador Newsom, más autonomía con respecto a sesiones en el ámbito económico. Esto frente a una eventual inclusión, en la lista de monitoreo.. Credit: KHSL Published 1 week ago