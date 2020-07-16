Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Madison County Schools delay opening
Video Credit: WAPT - Duration: 00:57s - Published
Madison County Schools delay opening

Madison County Schools delay opening

The district pushed back the start of the school year until Sept.

3 due to coronavirus cases in Madison County.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

NEWSROOM WITH THE UPDATED PLANS.THE SUPERINTENDENT ISSUED ASTATEMENT TO PARENTS DAY LETTINGTHE KNOW THAT SCHOOL IS NOTGOING TO START UNTIL SEPTEMBER3RD.THIS DECISION WAS BASED ONSEVERAL FACTORS ALL RELATED TOTHE SPIKE IN COVID-19 CASES INMADISON COUNTY WHEN STUDENTSRETURN TO CAMPUS THEY WILLALTERNATE BETWEEN IN-CLASSINSTRUCTION AND DISTANT LEARNINGFOR THE FIRST WEEK FOR STUDENTSINVOLVED IN THE SCHOOL LEARNINGOPTION DISTRICT LEADERS SAY THEYARE FULLY PREPARED FOR THE NEEDSOF EACH STUDENT.OUR STUDENTS KINDERGARTENTHROUGH 12TH GRADE AND WE WILLPROVIDE A VIRTUAL LEARNINGPLATFORM FOR ALL OF OURSTUDENTS.THE SCHOOL DISTRICT SAYS THERECOULD BE OTHER CHANGES IN THESCHOOL CALENDAR BECAUSE OF THEDELAY THE DEADLINE FOR ENROLLINGIN VIRTUAL LEARNING HAS BEENEXTENDED UNTIL FRIDAY, AUGUST14TH IN




You Might Like

Related news from verified sources

Fairfax County, Va., School Chief On His Plan To Reopen Schools

NPR's Ailsa Chang talks with Fairfax County Public Schools superintendent Scott Brabrand about his...
NPR - Published

Georgia Governor Wants Schools To Reopen. Gwinnett County Will Be Online

Due to rising COVID-19 infection rates, public schools in Gwinnett County will start the year fully...
NPR - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Parents, School Districts Have Room To Decide Start Of New Academic Year [Video]

Parents, School Districts Have Room To Decide Start Of New Academic Year

CBS4's Ty Russell shares the messages from MDCPS Superintendent Alberto Carvalho and Gov. Ron DeSantis.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 03:05Published
Madison County Schools taking extra precautions for safe, sanitary school year [Video]

Madison County Schools taking extra precautions for safe, sanitary school year

The school district is doubling down and making sure all rooms in their district are safe and sanitary.

Credit: WAPT     Duration: 01:23Published
Charlotte County School options [Video]

Charlotte County School options

Charlotte County schools pushed back their start date to August 31st and they will have several options for students to choose from when they go back. Face masks will be required.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:25Published