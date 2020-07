Peligro de incendio todavía es alto para el este de la Sierra Video Credit: KHSL - Published 2 minutes ago Peligro de incendio todavía es alto para el este de la Sierra Todavía hay presencia de tormentas eléctricas en las montañas, generando un peligro de incendios. Las temperaturas empezarán a subir a partir de mañana, en todo el norte del estado. 0

Débil sistema de baja presión se desplaza hacia el este por nuestra área el sistema se combinará con la humedad y la inestabilidad en el área montañosa generando más tormentas eléctricas. Advertencia de incendios de bandera roja: miércoles 11 pm para el jueves tendremos un patrón normal de verano, con condiciones secas y cielos despejados. Para el jueves y el viernes sistema de alta presión se forma en el pacífico, el sistema se moverá muy lento lo que influenciará las temperaturas en toda la región, aumentándolas.





