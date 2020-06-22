Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Pig rescued at Red Rock Canyon
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
Pig rescued at Red Rock Canyon
Abandoned pig rescued at Red Rock Canyon.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

ROCK NATIONAL PARK!

A LOCALMAN...WALKING HIS DOG THIS MORNING...FINDS AN ABANDONED PIG...IT WAS STARVING AND OVERHEATED!THE ANIMAL...REPORTEDLY LEFT FOR DEAD BY ITSOWNERS!

LOCAL PIGSANTUARY..."WINDY'S RANCH AND RESCUE"...GOT THE ANIMAL MEDICALATTENTION AND FOOD.THEY SAY THEY SEE THIS TOOOFTEN...PEOPLE BUYING WHAT THEY THINKARE TINY PIGS...ONLY TO ABANDON THEM ONCE THEYGET BIGGER.THERE'S A NEW WAY TO SAFELYWALK YOUR DOG IN THE SUMMER




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Great American Outdoors act passed [Video]

Great American Outdoors act passed

National Parks like Red Rock Canyon are about to get some more love. Congress passed the outdoor act which will give money to recreation projects across the country.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 01:09Published
Red Rock Canyon Open Space Permanently Damaged By Vandals [Video]

Red Rock Canyon Open Space Permanently Damaged By Vandals

Vandals spray painted graffiti on the sandstone at Red Rock Canyon Open Space -- and police say the damage is permanent. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:21Published
Hours extended for summer at Red Rock [Video]

Hours extended for summer at Red Rock

Hours have been extended at Red Rock for the summer. The scenic Drive is now open from 6 a.m. to 8 p.m.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:15Published