Financial Focus: Coca-Cola getting rid of Odwalla juice brand

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SLIGHTLYAND GAMING...BOYD UP 2% CAESARS DOWN 1%MGM DOWN 2%LAS VEGAS SANDS DOWN 2% WYNNDOWN 4% RED ROCK RESORTS DOWN2%COCA-COLA IS KILLING OFF SOMEOF ITS 'ZOMBIE' BRANDS.THAT'S WHAT THE COMPANY CALLSBRANDS THAT AREN'T GROWING.THAT INCLUDES 'ODD-WALLA.'AFTER THE END OF THIS MONTH...YOU WON'T BE ABLE TO BUY THEJUICE SMOOTHIE.COCA-COLA SAYS...IT SAW A MAJOR SALES DROP INITS SECOND QUARTER THIS YEAR.IT WILL NOW FOCUS ON ITS BIGSELLERS, LIKE "MINUTE MAID" AND"TOPO CHICO." TONIGHT'SFINANCIAL FOCUS IS BROUGHT TOYOU BY "CLARK COUNTY CREDITUNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE
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