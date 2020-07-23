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Financial Focus: Coca-Cola getting rid of Odwalla juice brand
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:52s - Published
Financial Focus: Coca-Cola getting rid of Odwalla juice brand

Financial Focus: Coca-Cola getting rid of Odwalla juice brand

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Coca-Cola is getting rid of what they call their zombie brands that no longer make a profit.

According to the brand Odwalla juices and smoothie will disappear from store shelves on July 31.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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SLIGHTLYAND GAMING...BOYD UP 2% CAESARS DOWN 1%MGM DOWN 2%LAS VEGAS SANDS DOWN 2% WYNNDOWN 4% RED ROCK RESORTS DOWN2%COCA-COLA IS KILLING OFF SOMEOF ITS 'ZOMBIE' BRANDS.THAT'S WHAT THE COMPANY CALLSBRANDS THAT AREN'T GROWING.THAT INCLUDES 'ODD-WALLA.'AFTER THE END OF THIS MONTH...YOU WON'T BE ABLE TO BUY THEJUICE SMOOTHIE.COCA-COLA SAYS...IT SAW A MAJOR SALES DROP INITS SECOND QUARTER THIS YEAR.IT WILL NOW FOCUS ON ITS BIGSELLERS, LIKE "MINUTE MAID" AND"TOPO CHICO." TONIGHT'SFINANCIAL FOCUS IS BROUGHT TOYOU BY "CLARK COUNTY CREDITUNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE




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