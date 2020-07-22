Police: Man dies after stabbing during house party at short-term rental in Las Vegas

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SLIVERADO RANCH.POLICE SAY - AROUND 200 PEOPLEWERE AT THE PARTY HAPPENINGINSIDE OF A SHORT TERM RENTALWHEN THE MAN WAS STABBED.HE LATER DIED AT THEHOSPITAL.IT HAPPENED AROUND 11 LASTNIGHT.RIGHT NOW - IT IS UNCLEAR WHATLED UP TO THE ATTACK AND METROHAS NO SUSPECT.AS PEOPLE RAN TO ESCAPE THESCENE WHEN OFFICERS ARRIVED--THERE WAS ALSO A CRASH.NO WORD ON WHETHER ANYONE WASHURT IN THE CRASHFOR TWO DAYS IN A ROW - NEVADAHAS NOW RECORDED A RECORD
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