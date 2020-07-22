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Police: Man dies after stabbing during house party at short-term rental in Las Vegas
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:31s - Published
Police: Man dies after stabbing during house party at short-term rental in Las Vegas

Police: Man dies after stabbing during house party at short-term rental in Las Vegas

Las Vegas police say a man is dead after a stabbing during a house party at short-term rental property.

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SLIVERADO RANCH.POLICE SAY - AROUND 200 PEOPLEWERE AT THE PARTY HAPPENINGINSIDE OF A SHORT TERM RENTALWHEN THE MAN WAS STABBED.HE LATER DIED AT THEHOSPITAL.IT HAPPENED AROUND 11 LASTNIGHT.RIGHT NOW - IT IS UNCLEAR WHATLED UP TO THE ATTACK AND METROHAS NO SUSPECT.AS PEOPLE RAN TO ESCAPE THESCENE WHEN OFFICERS ARRIVED--THERE WAS ALSO A CRASH.NO WORD ON WHETHER ANYONE WASHURT IN THE CRASHFOR TWO DAYS IN A ROW - NEVADAHAS NOW RECORDED A RECORD




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Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:22Published