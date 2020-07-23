Sands president: No Las Vegas without conventions

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UNTIL CONVENTIONS COME BACK.ROB GOLDSTEIN SAYS - LAS VEGASSANDS HAS LOST NEARLY "$1BILLION" DOLLARS SINCE THEPANDEMIC BEGAN-- WHICH ALSOACCOUNTS FOR REVENUE LOSSES INMACAU AND SINGAPORE.THIS COMES AS MORE WORKERS ATTHE WYNN, ENCORE AND CIRCUSCIRCUS ARE OUT OF A JOB.BOTH COMPANIES SAY - THEY'REFURLOUGHING EMPLOYEES BUTWOULDN'T SAY HOW MANY-- OR IFTHERE WERE ANY LAY OFFS.FURLOUGHED EMPLOYEES AT THEWYNN AND ENCORE WILL GET HEALTHBENEFITS THROUGH OCTOBER 31ST.A LOCAL MAGICIAN IS MOVING
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