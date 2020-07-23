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Sands president: No Las Vegas without conventions
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:30s - Published
Sands president: No Las Vegas without conventions

Sands president: No Las Vegas without conventions

The president of Las Vegas Sands is now saying Las Vegas won't be able to bounce back until conventions return.

He says Las Vegas Sands has lost nearly $1B since the pandemic began.

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UNTIL CONVENTIONS COME BACK.ROB GOLDSTEIN SAYS - LAS VEGASSANDS HAS LOST NEARLY "$1BILLION" DOLLARS SINCE THEPANDEMIC BEGAN-- WHICH ALSOACCOUNTS FOR REVENUE LOSSES INMACAU AND SINGAPORE.THIS COMES AS MORE WORKERS ATTHE WYNN, ENCORE AND CIRCUSCIRCUS ARE OUT OF A JOB.BOTH COMPANIES SAY - THEY'REFURLOUGHING EMPLOYEES BUTWOULDN'T SAY HOW MANY-- OR IFTHERE WERE ANY LAY OFFS.FURLOUGHED EMPLOYEES AT THEWYNN AND ENCORE WILL GET HEALTHBENEFITS THROUGH OCTOBER 31ST.A LOCAL MAGICIAN IS MOVING




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