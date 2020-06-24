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UNLV professor tapped for Mars mission
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published
UNLV professor tapped for Mars mission

UNLV professor tapped for Mars mission

NASA is getting ready to launch its Mars 2020 rover mission, and a UNLV professor is helping with new discoveries.

Geosceience professor Libby Hausrath is one of 15 scientists from around the world who were asked by NASA to help design and carry out the mission.

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AND A U-N-L-V PROFESSOR ISHELPING WITH NEW DISCOVERIES!GEO-SCIENCE PROFESSOR--- LIBBYHAUSRATHIS ONE OF 15 SCIENTISTS FROMAROUND THE WORLD WHO WERE ASKEDBY NASA TO HELP DESIGN ANDCARRY OUT THE MISSION.FOR THE FIRST TIME EVER ---ROCK AND SOIL SAMPLES WILL BEBROUGHT BACK TO EARTH FROMMARS.AND THE PROFESSOR WILL HELPSELECT WHICH SAMPLES THE ROVERWILL GRAB.[CRATER] IS A FORMER LAKE..IT'S A DRY LAKE BED.SO WE WILL PROBABLY SEEEVIDENCE OF PAST LIQUID WATER,LAKE SEDIMENTS.AND OF COURSE ONE OF THE THINGSWE'RE LOOKING FOR ISPOTENTIALLY EVIDENCE OF PASTLIFE IF IT WAS THERE.PROFESSORHAUSRATH SAYS - SHE EXPECTS THEROVER WILL FIND SOMETHING THETEAM DOESN'T EXPECT AT ALL---BECAUSE MARS HAS SURPRISEDSCIENTISTS ON EVERY MISSION.VEGAN TREATS TO GO!

BUT




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Credit: AmazeLab     Duration: 00:57Published