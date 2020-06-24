UNLV professor tapped for Mars mission

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AND A U-N-L-V PROFESSOR ISHELPING WITH NEW DISCOVERIES!GEO-SCIENCE PROFESSOR--- LIBBYHAUSRATHIS ONE OF 15 SCIENTISTS FROMAROUND THE WORLD WHO WERE ASKEDBY NASA TO HELP DESIGN ANDCARRY OUT THE MISSION.FOR THE FIRST TIME EVER ---ROCK AND SOIL SAMPLES WILL BEBROUGHT BACK TO EARTH FROMMARS.AND THE PROFESSOR WILL HELPSELECT WHICH SAMPLES THE ROVERWILL GRAB.[CRATER] IS A FORMER LAKE..IT'S A DRY LAKE BED.SO WE WILL PROBABLY SEEEVIDENCE OF PAST LIQUID WATER,LAKE SEDIMENTS.AND OF COURSE ONE OF THE THINGSWE'RE LOOKING FOR ISPOTENTIALLY EVIDENCE OF PASTLIFE IF IT WAS THERE.PROFESSORHAUSRATH SAYS - SHE EXPECTS THEROVER WILL FIND SOMETHING THETEAM DOESN'T EXPECT AT ALL---BECAUSE MARS HAS SURPRISEDSCIENTISTS ON EVERY MISSION.VEGAN TREATS TO GO!
BUT
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