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It is national tequila day
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:48s - Published
It is national tequila day
It's Friday, so if you planned on having a drink today, maybe make it Tequila.
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NATIONAL TEQUILA DAY.THERE ARE SEVERAL DRINKS YOUCAN MAKE WITH TEQUILA INCLDUINGMARGARITAS AND TEQUILA SUNRISE!SOME RESTAURANTS WILL BEOFFERING DEALS TODAY INCLUDINGPANCHO'S MEXICAN RESTAURANT INDOWNTOWN SUMMERLIN.WE'VE POSTED THEIR DEALS ANDOTHERS ACROSS THE COUNTY ON OURWEBSITE KTNV DOT COM SLASHPOSITIVELY L- V.ADLIB WITH JUSTINWE'LL START IN THE UPPER 70SAND LOW 80S THIS MORNING WITHQUIET, CLEARCONDITIONS.NOT BAD FOR LATE JULY!

HIGHSBACK NEAR 102 TODAY WITHWINDS UNDER 20 MPH AND MAINLYCLEAR SKY.SATURDAY AND SUNDAY WILL STARTIN THE UPPER 70S AND LOW 80SEARLY BUT QUICKLY WARM TO




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pena_felicity

Fabulous Felicity 💛 It’s National tequila day and #OpeningDay , my two favorite things, it’s gonna be a good day! 2 seconds ago

aramad_8

Queen. National tequila day you say https://t.co/odlj0RToxE 6 seconds ago

Lae_TeamTru

Lae_TeamTru My boss just called me. In conversation he reminded me it was National Tequila Day 😂 I love him beyond words 8 seconds ago

rchlstt35

🐘🐲🐾Rachel🦉🦇🐺 RT @kissimoose: Happy National Tequila day! Here's to more shots! Narrator: "Somebody come get her, she's dancin' like a stripper"🎶🎵 11 seconds ago

_suleidaa

Chuchi✨ National tequila day 👀 perfect way to end a good move in day 😇 11 seconds ago

alexiss0311

🧚🏻‍♀️🦋 National tequila day 😋 my fave 14 seconds ago

_taybaby15

tay I’m not saying it was destined to be or anything but the fact that I’m sick & off work on national tequila day seems like fate. 20 seconds ago

_TRAVI87

travis It’s national tequila day!!! ☺️ 22 seconds ago


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