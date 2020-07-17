Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Governor cracking down on bars and restaurants
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:10s - Published
Governor cracking down on bars and restaurants
Governor cracking down on bars and restaurants. Hannah Buehler reports live.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

GOVERNOR ANDREWCUOMO -- KEEPINGTHE PRESSURE ONBARS ANDRESTAURANTS AS HETRIES TO KEEPCOVID-19 NUMBERSLOW -- SAYINGAUTHORITIES CANNOTTAKE THEIR FOOT OFFTHE GAS.

THIS..

ASTHE NUMEROUSRESTAURANTS ALONGCHIPPEWA STREET INBUFFALO GET SET TOMAKE SOMECHANGES.HANNAH BUHELERJOINING US LIVEFROM CHIPPEWAWHERE THE STREET ISCLOSED OFF TONIGHTFOR A NEW DININGEXPERIENCE...TRT:1:54OUT: A COUPLE MOREMONTHSSUPERS:091:21SOT: THEY'VERECEIVED SO MANYCOMPLAINTS THATMUCH OF THIS ISCOMPLAINT DRIVENERIE COUNTY HEALTHDEPARTMENTSANITATION WORKERSCHECKING BARS ANDRESTAURANTS NONSTOPSOT: THEY USUALLYGET ABOUT 25COMPLAINTS A DAYLARGE CROWDSPEOPLE NOT SOCIALDISTANCINGWITH A RISE INCOVID-19 CASES FORPEOPLE IN THEIR 20'SERIE COUNTY HEALTHCOMMISSIONER GALEBURSTEIN SAYS IS IT'SA NON STOPAPPROACH TO MAKESURE BARS ANDRESTAURANTS AREABIDING BY SOCIALDISTANCING AND MASKRULESSOT: THEY'RE NOTTHERE TO DAMPERANY PARTIESBUT THEY WANT TOMAKE SURE PEOPLEARE SAFEBURSTIN SAYS OFTENTIMESERIE COUNTYHEALTH DEPARTMENTWORKERS ARE METWITH A TREMENDOUSAMOUNT OFBACKLASH BY LOCALBARS ANDRESTAURANTS WHENGOING TO INSPECTSOT: THERE HAVEBEEN INSTANCESWHERE SANITATIONWORKERS ARE METWITH RESISTANCE ANDUNPLEASANTNESSFROM OWNERS ANDOTHER PATRONSSOT: I HAVE ASKEDLOCAL GOVERNMENTSREPEATEDLY TO STEPUP AND DO THEENFORCEMENT THAT'SWHAT THEY'RESUPPOSED TO DOENFORCE THE LAWGOVERNOR ANDREWCUOMO SAYS THESTATE LIQUOR




You Might Like

Related news from verified sources

New York State Liquor Authority to bars and restaurants: No drinking, bar-type experiences

The New York State Liquor Authority is sending out additional guidance on what bars and restaurants...
bizjournals - Published

Gov. Andrew Cuomo Introduces ‘Three Strikes, You’re Closed’ Policy For Bars, Restaurants That Violate COVID-19 Restrictions

The governor's new policy also shuts down walk-up bars where customers can order to-go drinks without...
CBS 2 - Published

Governor Says ‘Cuomo Chips’ Don’t Count For Bars Trying To Follow Food Mandate

Cuomo vowed to step up the state's crackdown on bars and restaurants breaking the rules after videos...
CBS 2 - Published


Tweets about this

WKBW

7 Eyewitness News RT @HannahBuehler: The Governor is cracking down on bars and restaurants regarding COVID-19 and social distancing rules. Many I talked with… 3 hours ago

HannahBuehler

Hannah Buehler The Governor is cracking down on bars and restaurants regarding COVID-19 and social distancing rules. Many I talked… https://t.co/GWvdAoO1it 3 hours ago

EaTeachrep

eaTeachrepEat RT @katadhall: 12) The governor reiterates that our recovery is based on a flexible, community-based approach. We continue to press local l… 2 days ago

katadhall

Kata D. Hall 12) The governor reiterates that our recovery is based on a flexible, community-based approach. We continue to pres… https://t.co/2DZO3bvRi5 2 days ago

WFLANews

NewsRadio WFLA 🇺🇸 Governor Cuomo is cracking down on restaurants and bars that don’t obey social distancing guidelines. https://t.co/NxOg7fMKXj 2 days ago

KEYCNewsNow

KEYC News Now Minnesota Department of Public Safety officials are cracking down on restaurants and bars that aren’t complying wit… https://t.co/gKrchnVhR5 4 days ago


Related videos from verified sources

Overcrowded Bars, Restaurants Cause for Concern Amid Coronavirus Surge [Video]

Overcrowded Bars, Restaurants Cause for Concern Amid Coronavirus Surge

There is growing concern about overcrowding at restaurants and bars as the number of coronavirus cases climbs nationwide. In New York City, several businesses have received penalties for allowing large..

Credit: Cheddar Inc.     Duration: 04:25Published
Governor Says ‘Cuomo Chips’ Don’t Count For Bars Trying To Follow Food Mandate [Video]

Governor Says ‘Cuomo Chips’ Don’t Count For Bars Trying To Follow Food Mandate

Gov. Andrew Cuomo said Thursday chips do not count for restaurants and bars trying to follow the state’s requirement that alcoholic drinks can only be served with food.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 00:50Published
Governor Cuomo responds to "Cuomo Chips" [Video]

Governor Cuomo responds to "Cuomo Chips"

Governor Cuomo responds to a question about "Cuomo Chips" and similar menu items used by bars to continue serving alcohol during the pandemic.

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 00:45Published