Governor cracking down on bars and restaurants

GOVERNOR ANDREWCUOMO -- KEEPINGTHE PRESSURE ONBARS ANDRESTAURANTS AS HETRIES TO KEEPCOVID-19 NUMBERSLOW -- SAYINGAUTHORITIES CANNOTTAKE THEIR FOOT OFFTHE GAS.
THIS..
ASTHE NUMEROUSRESTAURANTS ALONGCHIPPEWA STREET INBUFFALO GET SET TOMAKE SOMECHANGES.HANNAH BUHELERJOINING US LIVEFROM CHIPPEWAWHERE THE STREET ISCLOSED OFF TONIGHTFOR A NEW DININGEXPERIENCE...TRT:1:54OUT: A COUPLE MOREMONTHSSUPERS:091:21SOT: THEY'VERECEIVED SO MANYCOMPLAINTS THATMUCH OF THIS ISCOMPLAINT DRIVENERIE COUNTY HEALTHDEPARTMENTSANITATION WORKERSCHECKING BARS ANDRESTAURANTS NONSTOPSOT: THEY USUALLYGET ABOUT 25COMPLAINTS A DAYLARGE CROWDSPEOPLE NOT SOCIALDISTANCINGWITH A RISE INCOVID-19 CASES FORPEOPLE IN THEIR 20'SERIE COUNTY HEALTHCOMMISSIONER GALEBURSTEIN SAYS IS IT'SA NON STOPAPPROACH TO MAKESURE BARS ANDRESTAURANTS AREABIDING BY SOCIALDISTANCING AND MASKRULESSOT: THEY'RE NOTTHERE TO DAMPERANY PARTIESBUT THEY WANT TOMAKE SURE PEOPLEARE SAFEBURSTIN SAYS OFTENTIMESERIE COUNTYHEALTH DEPARTMENTWORKERS ARE METWITH A TREMENDOUSAMOUNT OFBACKLASH BY LOCALBARS ANDRESTAURANTS WHENGOING TO INSPECTSOT: THERE HAVEBEEN INSTANCESWHERE SANITATIONWORKERS ARE METWITH RESISTANCE ANDUNPLEASANTNESSFROM OWNERS ANDOTHER PATRONSSOT: I HAVE ASKEDLOCAL GOVERNMENTSREPEATEDLY TO STEPUP AND DO THEENFORCEMENT THAT'SWHAT THEY'RESUPPOSED TO DOENFORCE THE LAWGOVERNOR ANDREWCUOMO SAYS THESTATE LIQUOR