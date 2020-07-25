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'House a Vet' helps 87-year-old Army veteran in Stuart
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:35s - Published
'House a Vet' helps 87-year-old Army veteran in Stuart

'House a Vet' helps 87-year-old Army veteran in Stuart

For the first time since the pandemic began, volunteers and veterans with "House a Vet" helped an 87-year-old Army veteran in Stuart by repairing his carport and painting his house at no cost to him.

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TODAY.

FOR THE FIRST TIMESINCE THE PANDEMIC, VOLUNTEERSWITH“HOUSE A VE” IN STUARTHELPING AN 87 YEAR OLD ARMYVETERAN BY REPAIRING HISCARPORT AND PAINTING HIS HOUFOR NO COST.“YOU MAY NOT HAVE KNOWN THISVETERAN BUT THIS VETERANDIDNTIME AND MAYBE EVEN HIS LIFETO SERVE FOR YOU.

TO GIVE YOUTHE FREEDOM TO BE ABLE TO DOPEACEFUL DEMONSTRATION” HOUSEA VET HOLDS A PANTRY FORVETERANS IN NEED IN MARTINCOUNTY AND IF YOUHELP YOU CAN FIND INFORMATIOON OUR WEBSITE WPTV.COMTHE LIFE OF LATE CIVIL RIGHTSICON AND U-S CONGRESSMAN JOHNLEWIS IS REMEMBE




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