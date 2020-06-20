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Preparing for protest on LV Strip
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:34s - Published
Preparing for protest on LV Strip

Preparing for protest on LV Strip

A protest is expected to happen Saturday night on the Las Vegas Strip in support of the demonstrators in Portland, Oregon.

Austin Carter reporting.

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THE PROTEST IS IN RESPONSE TOVIOLENCE AND CLASHES INPORTLAND.13 ACTION NEWS REPORTER AUSTINCARTER IS LIVE ON THE STRIPWITH A LOOK AT WHAT THESEPROTESTERS ARE DEMANDING.AUSTIN?AND THIS PROTEST IS A STANDAGAINST OPERATION LEGEND -- ANINITIATIVE TO REDUCE VIOLENTCRIME IN SEVERAL CITIES ACROSSTHE COUNTRY -- ANNOUNCED BYPRESIDENT TRUMP EARLIER THISWEEK...THAT PROTEST EXPECTED TO STARTHERE AT THE BELLAGIO IN ABOUTAN HOUR...PRESIDENT DONALD TRUMPANNOUNCED WEDNESDAY A "SURGE"OF FEDERAL FORCESWOULD BE SENT TO CITIES AROUNDTHE COUNTRY AS PART OFOPERATION LEGEND.THE TRUMP ADMINISTRATIONALREADY DEPLOYING FEDERALAGENTS TOTHE STREETS OF PORTLAND IN THEHOPES OF STOPPING ANTI-POLICEBRUTALITY PROTESTS IN THE CITY.THAT PRESENCE -- ACTUALLYINTENSIFYING PROTESTS THERERECENTLY.AGENTS DELOPYED TEAR GAS ANDHAVE BEEN SEEN HITTINGPROTESTORS.ACCORDING TO CUSTOMS AND BORDERAND STATUES - NOT AS A PART OFBE MULTIPLE WATER STATIONS HERESO EVERYONE CAN BE SAFE.AC 13 AN.NOW TO AN UPDATE ON COVID-19 INOUR STATE..THIS HAS BEEN THE DEADLIESTWEEK IN NEVADA SINCE THEPANDEMIC STARTED..




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