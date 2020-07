CM Yogi ने COVID 19 hospital और AIIMS का लिया जायजा, 15 दिन में तैयार हो HT Digital Content - Duration: 03:11s - Published 8 minutes ago Video Credit:- Duration: 03:11s - Published CM Yogi ने COVID 19 hospital और AIIMS का लिया जायजा, 15 दिन में तैयार हो गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार सुबह एम्‍स और रेलवे हॉस्पिटल में बने कोविड-19 हास्पिटल का जायजा लिया। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि मरीजों को सबसे बेहतर इलाज मिलना चाहिए ताकि वे जल्‍द से जल्‍द स्‍वस्‍थ होकर अपने घरों को लौट सकें। एम्‍स के निरीक्षण के दौरान उन्होंने डायरेक्टर को निर्देश दिया कि यहां कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाए। डायरेक्टर ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने 30 जुलाई तक अस्पताल बना कर देने का वादा किया है। इसके बाद 15 दिन से एक महीने के अंदर हम कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल तैयार कर देंगे। पहले 50 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 50 बेड और बढ़ाए जाएंगे। पहले लेवल वन अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें बिना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। दूसरे चरण में लेबल टू अस्पताल बनेगा जिसमें लक्षण वाले मरीज भर्ती होंगे। 0

