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1,973 new cases of COVID-19 in Arizona
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:34s - Published
1,973 new cases of COVID-19 in Arizona

1,973 new cases of COVID-19 in Arizona

According to the Arizona Department of Health Services, there are now 1,973 new cases of COVID-19 in Arizona.

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-- NEARLY TWO THOUSAND NEWCASES REPORTED IN THE STATE.OVER 17-PERCENT OF NEW TESTSREPORTED -- CAME BACKPOSITIVE.

THE MAJORITY OF NEWCASES ARE COMING FROM MARICOPACOUNTY.

IN SOUTHERN ARIZONA --PIMA COUNTY -- HAS THE MOSTNEW CASES REPORTED -- WITH ONEHUNDRED SIXTY THREE.

THISBRINGS UP -- THE TOTAL NUMBEROF CASES IN THE STATE -- TOOVER A- HUNDRED-62- THOUSAND.THIS MAP BREAKS DOWN THE TOTALNUMBER OF CASES BY COUNTY...PIMA COUNTY REPORTED CLOSE TOFIFTEEN THOUSAND CASES.WITH MONSOON UPON US --




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