1,973 new cases of COVID-19 in Arizona

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-- NEARLY TWO THOUSAND NEWCASES REPORTED IN THE STATE.OVER 17-PERCENT OF NEW TESTSREPORTED -- CAME BACKPOSITIVE.
THE MAJORITY OF NEWCASES ARE COMING FROM MARICOPACOUNTY.
IN SOUTHERN ARIZONA --PIMA COUNTY -- HAS THE MOSTNEW CASES REPORTED -- WITH ONEHUNDRED SIXTY THREE.
THISBRINGS UP -- THE TOTAL NUMBEROF CASES IN THE STATE -- TOOVER A- HUNDRED-62- THOUSAND.THIS MAP BREAKS DOWN THE TOTALNUMBER OF CASES BY COUNTY...PIMA COUNTY REPORTED CLOSE TOFIFTEEN THOUSAND CASES.WITH MONSOON UPON US --
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