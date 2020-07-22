Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/27/20

APPROACHING FROMTHE SOUTH WILLSEND A FEW CLOUDSINTO SOUTHERNIDAHO THISAFTERNOON, ANDCOULD TRIGGERSOME LATE-DAYSTORMS IN FAR SWIDAHO AND ALONGTHE IDAHO/NEVADABORDER.
A FIREWEATHER WARNINGIS IN EFFECT FORTHOSE AREASTHROUGH MIDNIGHTTONIGHT.OTHERWISE,SUNSHINE AND HEATDOMINATE THE AREAWITH HIGHSAPPROACHING 100DEGREES IN THETREASURE VALLEYTHIS AFTERNOON.TOMORROW, THETHREAT OFTHUNDERSTORMSBECOMES A LITTLEMORE WIDESPREAD,WITH STRAY STORMSPRODUCING GUSTYWINDS AND QUICKDOWNPOURS INSOME OF OURCENTRAL MOUNTAINLOCATIONS, WITH ANISOLATEDTHUNDERSTORM ORTWO POSSIBLE INTHE VALLEYS.TEMPERATURESBACK OFF A TOUCHON TUESDAY, BUTTHEN WE GET RIGHTBACK TO THESCORCHING HEATMID-WEEK, WITHHIGHS LIKELYREACHING THETRIPLE DIGITS INBOISE AGAIN BYTHURSDAY.INSTABILITYAPPROACHING FROMTHE SOUTH WILLSEND A FEW CLOUDSINTO SOUTHERNIDAHO THISAFTERNOON, ANDCOULD TRIGGERSOME LATE-DAYSTORMS IN FAR SWIDAHO AND ALONGTHE IDAHO/NEVADABORDER.
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