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Vice President Mike Pence to discuss COVID-19 vaccine
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:20s - Published
Vice President Mike Pence to discuss COVID-19 vaccine

Vice President Mike Pence to discuss COVID-19 vaccine

As phase 3 starts with the new COVID-19 vaccine, Vice President Pence will be discussing the vaccine at the University of Miami.

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FEDERAL "OPERATION WARP SPEED."THE PRESIDENT WILL TOUR THEPLANT AND WATCH A DEMONSTRATIONOF WHAT THEY’RE DOING AT THEPLANT.AFTER THE TOUR... HE’S EXPECTEDTO TALK ABOUT HISADMINISTRATION’S COLLABORATIONWITH THE PRIVATE SECTOR TOPRODUCE A SAFE, EFFECTIVEVACCINE FASTER.VICE PRESIDENT MIKE PENCE ISSCHEDULED TO BE IN MIAMITODAY...ACCORDING TO THE WHITEHOUSE...HE WILL BE AT THEUNIVERSITY OF MIAMI TO MARK THEBEGINNING OF PHASE THREE FOR ACORONAVIRUS VACCINE.HE’S SCHEDULED TO HAVE AROUNDTABLE DISCUSSION AR




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