Mustard Seed, Idaho Foodbank feed hundreds during Community Food Distribution event

FOOD ON THEIRPLATES IN THE TWINFALLS AREA ...THANKS TO THECOMMUNITY FOODDISTRIBUTION EVENTOVER THE WEEKEND.CARS FILLED THECOUNTY WESTPARKING LOT..WAITING FORVOLUNTEERS TO FILLTHEIR CARS WITHBOXES OF FOODPROVIDED BY LOCALFARMERS.IT'S ALL PART OF THEFARMERS TOFAMILIES FOOD BOXPROGRAM.AS IDAHO NEWS 6HAS REPORTED... THEU-S-D-A PROGRAMBUYS EXTRA FOODPRODUCTS FROMLOCAL FARMERS...AND PUTS IT INTOTHE MOUTHS OFTHOSE WHO NEED ITMOST.ORGANIZERS SAYTHE FOOD IS ALLHIGH QUALITY... ANDALMOST ALL OF ITCOMES FROM LOCALSOURCES."LOT'S OF REALLYFRESH VEGETABLES,PRE-COOKED MEATS,GREAT DAIRYPRODUCTS, AND OURFRIENDS AT CHOBANIHAVE ALSO DONATEDA CASE OF YOGURTFOR EACH FAMILY TOGET."VOLUNTEERSHANDED OUT MORETHAN 500 BOXES OFFOOD TO THOSE INNEED.ORGANIZERS SAYTHEY PLAN TOCONTINUE DOINGFOOD DISTRIBUTIONEVENTS LIKE THISONE ONCE A MONTHTHROUGH THE ENDOF THE YEAR.
St. Matthews house will be holding they biggest distribution event yet, they are not only delivering food to those in need in Naples, they will also be delivering to those in need in an impacted Fort..
Credit: FOX 4 Now Florida Duration: 02:40Published