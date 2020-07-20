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COVID-19 cases in Kern County surpass 15,000 mark
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:40s - Published
COVID-19 cases in Kern County surpass 15,000 mark

COVID-19 cases in Kern County surpass 15,000 mark

COVID-19 cases in Kern County surpassed the 15,000 mark.

Public health reported 442 new cases Monday morning.

This brings the total number of local cases to 15,013.

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OUR TOP STORY -- COVID-19 CASESIN KERN COUNTY HAVE SURPASSEDTHE 15-THOUSAND MARK.PUBLIC HEALTH REPORTED 442 NEWCASES THIS MORNING.THIS BRINGS THE TOTAL NUMBER OFLOCAL CASES TO 15,013.ACCORDING TO PUBLIC HEALTH --ALMOST 10-THOUSAND OFTHOSE CASES ARE OCCURRING IN THE18 TO 49 AGE GROUP.PUBLIC HEALTH ANNOUNCED NOADDITIONAL DEATHS.THE TOTAL HERE IN KERN COUNTYREMAINS AT 123.OFFICIALS ALSO REPORTING OVER 53HUNDRED FULL RECOVERIES..

WITHMORE THAN 9,000 PEOPLE ISOLATINGAT HOME.MORE THAN 100-THOUSAND TESTSHAVE COME BACK NEGATIVE.




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Anthony Hildebrand RT @23ABCNews: COVID-19 cases in Kern County surpassed the 15,000 mark. Public health reported 442 new cases Monday morning. This brings th… 7 minutes ago

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Black_MambaKB24 RT @bakersfieldnow: Kern County Public Health reports as of this morning an increase of 442 positive COVID-19 tests bringing today's total… 1 hour ago

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Mark I Williams M.D. @lostkiwi @Vigilanthony73 Kern County cases... --We are a hot spot. Death rate is small, but cases are rising. Ma… https://t.co/ludBNKopTS 6 hours ago


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