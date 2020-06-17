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Fight against coronavirus: convalescent plasma donors needed
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:52s - Published
Fight against coronavirus: convalescent plasma donors needed
Fight against coronavirus: convalescent plasma donors needed
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LIFE SAVING TREATMENT IN THEFIGHT AGAINST CORONAVIRUSHAS REACHED AN ALL TIME LOWIN THE OKLAHOMA.

AS CASESCONTINUE TO RISE.CONVALESCENT PLASMA IS FOUNDIN THE BLOOD OF PEOPLE WHOHAVE RECOVERED FROMCOVID-19.

ITS USED TO TREATCRITICALLY ILL PATIENTS.

BUTRIGHT NOW..

THERE'S NOTENOUGH TO GO AROUND.

VINCENTHILL IS AT THE OKLAHOMABLOOD INSTITUTE WITH WHY..AND HOW YOU CAN HELP.CHAIRS LIKE THIS ONE WEREFULL THROUGHOUT THE DAYWITH DONORS.

BUT HEALTHOFFICIALS SAY IT'S NOTENOUGH.

<2:52:08-2:52:10




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HenryCo13614755

Henry Cooper RT @NHSEnglandLDN: If you've recovered from #coronavirus, consider donating blood plasma to support @NHSBT clinical trials in the fight aga… 16 hours ago

tomwlsn31

Tom Wilson RT @JohnsHopkinsSPH: Convalescent plasma therapy—using antibodies from recovered patients—could help sick patients fight #COVID19, and help… 1 day ago

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