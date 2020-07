Arrestan sospechoso de asesinato en Chico Video Credit: KHSL - Published 1 day ago Arrestan sospechoso de asesinato en Chico Policía de Chico arrestó a un hombre, sospechoso de dispararle a otro hombre, cerca de su casa en Chico. 0

shares ShareTweetSavePostSend Hombre se encuentra tras las rejas luego que la poliía indicara, queél le haía disparado a otro hombre, cerca de su casa en chico la poliía de chico arresto a kai perelli de 23 años de edad cerca de dayton road el dia domingo. La balacera sucedó luego del medio ía en west 9th street y cedar street en chico. La íctima fue identificada como scott thomspn de 28 años de edad. Seún la poliía la victima muró luego que perrelli le disparar en el pecho. Seún testigos el atacante huyo de la escena cargando su pistola.###





You Might Like

Tweets about this