Red Lobster saves rare blue lobster

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EXHAUSTION AND DEHYDRATION.HE WAS GIVEN FOOD AND WATERBEFORE HE WAS TRANSPORTED TO THEHOSPITAL.AT A PLACE CALLED RED LOBSTER--FINDING A *BLUE* LOBSTER IN YOURTANK IS SURE TO MAKE YOU DO ADOUBLE-TAKE.AND THAT’S EXACTLY WHAT HAPPENEDWHEN AN EMPLOYEE IN OHIO SAWTHIS GUY.HIS NAME IS CLAWDE, AFTER THERESTAURANT’S MASCOT.HE’S A RARE BLUE AMERICANLOBSTER.ONLY ABOUT 1 IN EVERY 2 MILLIONLOOK LIKE THIS-- ALL BECAUSE OFA GENETIC ANOMALY.SO INSTEAD MAKING THE TRIP F
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