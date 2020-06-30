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Red Lobster saves rare blue lobster
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:34s - Published
Red Lobster saves rare blue lobster

Red Lobster saves rare blue lobster

A Red Lobster in Ohio saved a rare blue lobster they found in their tank.

Now the lobster has its own tank at the zoo.

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EXHAUSTION AND DEHYDRATION.HE WAS GIVEN FOOD AND WATERBEFORE HE WAS TRANSPORTED TO THEHOSPITAL.AT A PLACE CALLED RED LOBSTER--FINDING A *BLUE* LOBSTER IN YOURTANK IS SURE TO MAKE YOU DO ADOUBLE-TAKE.AND THAT’S EXACTLY WHAT HAPPENEDWHEN AN EMPLOYEE IN OHIO SAWTHIS GUY.HIS NAME IS CLAWDE, AFTER THERESTAURANT’S MASCOT.HE’S A RARE BLUE AMERICANLOBSTER.ONLY ABOUT 1 IN EVERY 2 MILLIONLOOK LIKE THIS-- ALL BECAUSE OFA GENETIC ANOMALY.SO INSTEAD MAKING THE TRIP F




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1200 WOAI Red Lobster Employee Saves Rare Blue Lobster From Getting Cooked https://t.co/tTRD7EbSgh 22 minutes ago

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