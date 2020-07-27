MIT creates COVID-19 projection machine

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DURING THE PANDEMIC.M-I-T HAS CREATED THE COVID-19PROJECTION MACHINE.AS YOU SCROLL OVER EACH STATEYOU CAN SEE CURRENT CASENUMBERS.IN ALL...NEVADA HAS SEEN MORE THAN41-THOUSAND CASES - AND MORETHAN 700 TOTAL DEATHS.PAY ATTENTION TO THIS ONENUMBER THOUGH - THE POSITIVITYRATE.IN NEVADA - IT'S 15.3 PERCENT!SOME HEALTH EXPERTS FIND ITCONCERNING WHEN THAT PERCENTAGEIS ABOVE FIVE.COVID-19 IS FORCING MANY SMALLBUSINESSES TO CHANGE THE WAY
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