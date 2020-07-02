Vegas Golden Knights hit the ice on Thursday

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DAYS OF WAITING..TO SEE THE GOLDEN KNIGHTS HITTHE ICE!THEY'RE TAKING ON THE ARIZONACOYOTES IN AN EXHIBITION GAMEONTHURSDAY NIGHT AT 7.YOU CAN WATCH THAT ON THE N-H-LNETWORK.THEN THE KNIGHTS WILL PLAY 3ROUND- ROBIN GAMES..AS PART OF THE STANLEY CUPQUALIFIERS.THOSE GAMES START ON AUGUST3RD.AND THEY WILL AIR ON"A-T-AND-T" SPORTSNET.THE TIMES FOR THE LAST TWOGAMES HAVE NOT BEEN SET YET.TWO HIGH SCHOOLERS....FROM INDIA...HAVE MADE....AN AMAZING DISCO
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