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Vegas Golden Knights hit the ice on Thursday
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published
Vegas Golden Knights hit the ice on Thursday
Vegas Golden Knights hit the ice on Thursday, as the NHL postseason begins.
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DAYS OF WAITING..TO SEE THE GOLDEN KNIGHTS HITTHE ICE!THEY'RE TAKING ON THE ARIZONACOYOTES IN AN EXHIBITION GAMEONTHURSDAY NIGHT AT 7.YOU CAN WATCH THAT ON THE N-H-LNETWORK.THEN THE KNIGHTS WILL PLAY 3ROUND- ROBIN GAMES..AS PART OF THE STANLEY CUPQUALIFIERS.THOSE GAMES START ON AUGUST3RD.AND THEY WILL AIR ON"A-T-AND-T" SPORTSNET.THE TIMES FOR THE LAST TWOGAMES HAVE NOT BEEN SET YET.TWO HIGH SCHOOLERS....FROM INDIA...HAVE MADE....AN AMAZING DISCO




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morning_lily

Mandy RT @GoldenKnights: BROADCAST NEWS 📺 Fans in Las Vegas can watch our exhibition game vs. Arizona on NHL Network on Thursday night! Startin… 2 hours ago


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