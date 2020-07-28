Law enforcement determine report of possible missing swimmer in Stuart was false alarm

END TO WHAT WAS THOUGHT TO BEA MISSING SWIMMER IN THE STLUCIE RIVER THIS EVENING.STUART POLICE ALONG WITHMARTIN FIRE RESCUE RUSHED TOTHE SCENE IN DOWNTOWN STUART -AFTER RECEIEVING A CALL FROM AWITNESS - WORRIED SOMEONE WASCLINGING TO AN INNERTUBE.THANKFULLY - IT TURNS OUT NOONE FELL INTO THE RIVER.THE INNERTUBE ACTUALLY BELOYEDTO A YOUNG GIRL - WHO LIVESNEARBY.
THE TUBE HAD DRIFTEDINTO THE WATER.
DESPITE THEFALSE ALARM - CREWS WERE HAPPYTO RETURN THE TUBE BACK TO ITS7- YEAR-OLD OWNER.A PLAN TO BRING MORE PAR