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Law enforcement determine report of possible missing swimmer in Stuart was false alarm
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:30s - Published
Law enforcement determine report of possible missing swimmer in Stuart was false alarm

Law enforcement determine report of possible missing swimmer in Stuart was false alarm

The search for a possible missing swimmer in Stuart has ended after law enforcement determined that there never was a missing swimmer.

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END TO WHAT WAS THOUGHT TO BEA MISSING SWIMMER IN THE STLUCIE RIVER THIS EVENING.STUART POLICE ALONG WITHMARTIN FIRE RESCUE RUSHED TOTHE SCENE IN DOWNTOWN STUART -AFTER RECEIEVING A CALL FROM AWITNESS - WORRIED SOMEONE WASCLINGING TO AN INNERTUBE.THANKFULLY - IT TURNS OUT NOONE FELL INTO THE RIVER.THE INNERTUBE ACTUALLY BELOYEDTO A YOUNG GIRL - WHO LIVESNEARBY.

THE TUBE HAD DRIFTEDINTO THE WATER.

DESPITE THEFALSE ALARM - CREWS WERE HAPPYTO RETURN THE TUBE BACK TO ITS7- YEAR-OLD OWNER.A PLAN TO BRING MORE PAR




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Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:40Published