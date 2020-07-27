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Mysterious seeds from China
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:59s - Published
Mysterious seeds from China

Mysterious seeds from China

More than 160 people in Florida are receiving packages of seeds from China.

FDACS is asking you call them if you get these seeds in the mail.

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A JURY.AND TODAY- A JUDGE SENTENCED HIMTO LIFE.SUSPICIOUS PACKAGES POSTMARKEDFROM CHINA ARE SHOWING UP ATHOMES ACOSS THE U.S.MANY - INCLUDING PEOPLE RIGHTHERE IN SOUTHWEST FLORIDA - WANTTO KNOW WHAT THIS IS ALL ABOUT.MANY PEOPLE ARE REPORTINGRECEIVING GRAY OR WHITE PACKAGESIN THE MAIL LABELED WITH CHINESELETTERING.INSIDE, THERE ARE SMALL, CLEARBAGGIES OF SEEDS.MORE THAN 160 PEOPLE TOLD THEFLORIDA DEPARTMENT OAGRICULTURE THEY GOT THE SEEDPACKAGESTHE D-O-H SAYS DON’T OPEN THEM,DON’T TOUCH THEM AND DON’T PLANTTHE SEEDS.ONE LOCAL NORTH FORT MYERS MAN,SAYS WHEN HE GOT AN UNKNOWNPACKAGE IN THE MAIL, HE DIDN’TWANT TO TAKE ANY CHANCES.I called the sheriffs departmeand they said there was reallyno protocol, just basicallydon’t open it, get rid of itTHE DEPARTMENT OF AGRICULTUREAND CONSUMER SERVICES SAY




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