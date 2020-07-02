President Trump: Haven't talked bounties with Putin

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BOUNTIES AGAINST U-S TROOPS INAFGHANISTAN DURING A RECENTCALL.THE COMMENT COMES IN ANINTERVIEW WITH H-B-O'S 'AXIOS'THAT WAS RELEASED TODAY.LAST MONTH---A EUROPEANINTELLIGENCE OFFICIAL SAIDRUSSIAN INTELLIGENCE OFFICERSOFFERED MONEY TO TALIBANFIGHTERS IN AFGHANISTAN--- FORKILLING U-S OR BRITISH TROOPS.TRUMP SAYS HE HAS NEVERDISCUSSED IT WITH PUTIN, BUT HEWOULD HAVE NO PROBLEM TALKINGABOUT IT WITH HIM.THE INTERVIEW WILL AIR MONDAYON H-B-O.ABOUT -12-THOUSAND U-S TROOPS
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