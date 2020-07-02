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President Trump: Haven't talked bounties with Putin
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published
President Trump: Haven't talked bounties with Putin

President Trump: Haven't talked bounties with Putin

President Trump says he and Russian President Valdimir Putin did not talk about alleged bounties against US troops.

The comment comes in an interview with HBO's Axios that was released today.

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BOUNTIES AGAINST U-S TROOPS INAFGHANISTAN DURING A RECENTCALL.THE COMMENT COMES IN ANINTERVIEW WITH H-B-O'S 'AXIOS'THAT WAS RELEASED TODAY.LAST MONTH---A EUROPEANINTELLIGENCE OFFICIAL SAIDRUSSIAN INTELLIGENCE OFFICERSOFFERED MONEY TO TALIBANFIGHTERS IN AFGHANISTAN--- FORKILLING U-S OR BRITISH TROOPS.TRUMP SAYS HE HAS NEVERDISCUSSED IT WITH PUTIN, BUT HEWOULD HAVE NO PROBLEM TALKINGABOUT IT WITH HIM.THE INTERVIEW WILL AIR MONDAYON H-B-O.ABOUT -12-THOUSAND U-S TROOPS




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