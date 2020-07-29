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DiCamillo bakery to open renovated location

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:52s - Published
DiCamillo bakery to open renovated location

DiCamillo bakery to open renovated location

A brand new flagship store and production facility on Linwood Avenue is set to open Thursday.

DURING THIS COVID-19CRISIS.SEVEN EYEWITNESSNEWS REPORTER ALAERREBHI HAS MOREON AN ICONIC BAKERYTHAT IS NOW READYTO RE-OPEN.100 YEARS, AND MANYGENERATIONS OFSERVING NIAGARAFALLS, FAMILY-OWNEDDICAMILLO BAKERY ISGROWING."NO PUN INTENDEDBUT GRANDFATHEREDIN IS REALLY WHATOUR NAME IMPLIES,"A BRAND NEWFLAGSHIP STORE ANDPRODUCTION FACILITYON LINWOOD AVE ISSET TO OPENTHURSDAY.THE 30,000 SQUAREFOOT FACILITYPRODUCESPRODUCTS FOR ALLFIVE DICAMILLOLOCATIONS.CO-OWNER MATTHEWDICAMILLO SAID THEYKNEW THEY WANTEDTO RENOVATE TWOYEARS AGO."WE DIDN'T BEGINUNTIL, LET'S SAY,DECEMBER-JANUARYOF THIS YEAR,"STANDUP: "WHENCUSTOMERS COME INNOT ONLY WILL HAVETHAT HUGESELECTION OF BAKEDGOODS TO CHOOSEFROM, THEY WILLALSO GET TO SEEEXACTLY HOW THAT'SALL MADE, RIGHTTHERE.""IT'S A REALLYAUTHENTICEXPERIENCE.

I MEANNOT ONLY ARE YOUGETTING FRESHPRODUCT BAKED OUTOF HUGE OVENSCOMING RIGHT TO THECUSTOMERSIMMEDIATELY, BUTTHEY'RE ABLE TO SEE -AND WE'RE ABLE TOSEE - THEINTERACTIONBETWEEN OUR BACKSHOP EMPLOYEES,OUR FRONT SHOPRETAIL WORKERS,OUR OFFICEWORKERS, AND OURCUSTOMERS ALLCOMING IN."THE BAKERY DID NOTCLOSE DURING THESTAY-AT-HOME ORDER,AS IT IS CONSIDERED AFOOD PROCESSINGFACILITY.WHICH DICAMILLOSAYS WAS BENEFICIALFOR PEOPLE LIVING INNORTH END OFNIAGARA FALLS WHONEEDED PRODUCT.DICAMILLOS SAYS HEWANTS CUSTOMERSTO COME IN AND SEETHE 100 YEAR-OLDHISTORY OF THISBAKERY."YOU'VE GOT A LOT OFGENERATIONS OFCUSTOMERS WHOSEGRANDPARENTSBOUGHT HE,WHOSWHOSE SONS ANDDAUGHTERS BUYALOT OF PEOPLE IN THEMUNITY WHOD TOWORK HERE AND NOWY FIRSTSUMMER JOB AND ILOVE YOU GUYS."THEIN NF, AE, 7EWN.THE SUNFLOWERS OFSANBORN WILL OPE




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