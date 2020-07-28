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Safely Back to School Community Town Hall
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 19:01s - Published
Safely Back to School Community Town Hall

Safely Back to School Community Town Hall

As schools around our region release their plans for the fall, TMJ4 is hosting a 'Safely Back to School Town Hall,' where you'll hear from parents, teachers, and students.

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SCHOOLS ABOUT TO START AND ABIG QUESTION ON MANY PEOPLE'SMINDS--HOW TO KEEP KIDS SAFEAS THEY GO BACK TO CLASS--IT'SALL COMPLICATED BY A LACK OFSCIENTIFIC RESEARCH ON THESPREAD OF COVID 19 INSCHOOLS----GOOD AFTERNOON--TMJ4 ISCOMMITTED TO HELPING PARENTS,STUDENTS AND EDUCATORS MAKETHE BEST DECISIONS ABOUTRETURNING TO SCHOOL.

ALL WEEKWE'VE BEEN GIVEN YOU STORIESTO EMPOWER YOU TO MAKEINFORMED DECISIONS.THANKS FORJOINING US FOR OUR SPECIAL"SAFELY BACK TO SCHOOL"CONVERSATIONC-D-C DATA SHOWS CHILDREN AREFAR LESS LIKELY TO GETSERIOUSLY ILL FROM THE VIRUS -BUT WE STILL DON'T KNOW HOWOFTEN CHILDREN ARE INFECTEDAND WHAT ROLE THEY PLAY INTRANSMITTING IT--.THAT MEANSWE'RE CONDUCTING A BIGEXPERIMENT WHEN IT COMES TOREOPENING OURBOTTOM LINE IS --WE ALL HAVEáONEá GOAL IN COMMON --KEEPING CHILDREN AND TEACHERSSAFE--THIS AFTERNOON -- WE'REJOINED BY SCHOOL ADMINISTRATORSFROM VARIOUS DISTRICTS..PUBLIC AND PRIVATEINSTITUTIONS..STEVE PLANK --WITH BURLINGTON SCHOOLDISTRICT, JIM PIATT-- WITHMESSMER CATHOLIC SCHOOLS,GREGG BACH -- WITH UNIVERSITYSCHOOL OF MILWAUKEE AND KELLYHAAG -- WITH UW-MILWAUKEE..REPRESENTING HIGHER EDUCATION.THANK YOU ALL FOR JOINING US...LETS START WITH STEVE FROMBURLINGTON--MANY OF YOU GAVEPARENTS SURVEYS -- WHAT WERESOME OF THE COMMON THEMES YOUSAW IN THEIR FEEDBACKJIM PIE-ET FROM MESSMER WHATSPECIFIC CONCERNS DID YOU TAKEIN CONSIDERATION WHENDEVELOPING YOUR PLAN?GREGG BACH WITH UNIVERSITYSCHOOLS IS THERE ANYTHINGTHERE ANYTHINGABOUT YOUR DISTRICT'S PLANTHAT MIGHT BE LOOKED AT ASUNIQUE OR INNOVATIVE?KELLY HAAG WITH UW MILWAUKEE-THINGS SURROUNDING CORONAVIRUSARE CHANGING, DAILY -- WHATWOULD YOU LIKE PARENTS TO KNOWWHEN IT COMES TO THE DECISIONMAKING?ONLINE RIGHT NOW ... STORIESABOUT GETTING SAFELY BACK TOSCHOOL.

FROM CLASSROOMSAFEGUARDS TO LOCAL SCHOOLDISTRICT PLANS.

YOU CAN FINDIT ALL RIGHT NOW AT T-M-J FOURDOT COM SLASH REBOUND.

CLICKON KEEPING YOU SAFE.JUST AHEAD --PARENTS SHARETHEIR VIEWS ON THEIR CHILDRENRETURNING TO THE CLASSROOM INTHE MIDDLE OF A PANDEMIC...WELCOME BACK -- PARENTS IFYOU'RE FEELING OVERWELMED..ABOUT THE KIDS GOING BACK TOSCHOOL - YOU'RE NOT ALONE..ACCORDING TO THE ANNUAL BACKTO SCHOOL SURVEY BY DELOITTE --66% OF PARENTS ARE ANXIOUSABOUT SENDING THEIR KIDS TOTHE CLASSROOM AGAIN THIS FALL.WE HAVE THREE PARENTS JOININGUS THIS AFTERNOON -- TO SHARETHEIR PERSPECTIVES ON BACK TOSCHOOL DURING OFTEN CONFUSINGTIME OF COVID-19...WE HAVE --NICOLE ACOSTA... JANNABAYLOR... AND CHRISTOPHERSAYRS..THANKS FOR JOINING USFOR THIS DISCUSSION --NICOLELETS START WITH YOU...TELL USWHAT'S YOUR SCHOOL DISTRICTYOUR IN AND HOW COMFORTABLEARE YOU IN SENDING YOUR CHILDBACK TO SCHOOLJANNA BAYLOR WHAT DISTRICT AREYOUR KIDS IN AND WHAT ARE YOURPLANS RIGHT NOW IN SENDINGYOUR KIDS BACK TO SCHOOLCHRISTOPER SAYRS WHAT DISTRICTARE YOUR KIDS IN AND WHAT AREYOU MOST WORRIED ABOUTNICOLE HOW HAVE YOUR KIDSHANDLED LEARNING DURING THISTIMEJANNA WHAT ABOUT YOUR FAMILYHOW HAS IT ADJUSTED WHEN ITCOMES TO EDUCATION DURING THISTIMECHRISTOPHER HOW DO YOU FEELABOUT HOW DO YOU CHRISTOPHERHOW DO YOU FEEL ABOUT YOURDISTRICTS PLANS SO FAR?ONLINE RIGHTNOW ...STORIES TO SAFELY GETBACK TO SCHOOL.FROM CLASSROOMSAFETY TO PARENTS RIGHTS ATWORK.YOU CAN FIND THEM ALL ATT-M-J FOUR DOT COM SLASHREBOUND.CLICK ON KEEPING YOUWE'VE HEARD FROM EDUCATORS...PARENTS..AND NEXT -- WE'LLHEAR FROM THE STUDENTS - ABOUTWELCOME BACK TO OUR SAFELY NCEBACK TO SCHOOL SPECIAL--RIGHTNOW A LOT OF FAMILIES AREPREPARING CHILDREN TO GO BACKTO CLASS...HERE TO GIVE US SOME INSIGHT-- WE HAVE THREE SCHOLARSJOINING US THIS AFTERNOON..WEHAVE GABE, MEREDITH ANDKAUSHAL -- THANKS FOR JOININGUS!

BY A SHOW OF HANDS BY ASHOW OF HANDS -- WHO FEELSCOMFORTABLE GOING BACK TOSCHOOL?GABE DO YOU KNOW HOW TOKEEP YOURSELF SAFE FROMCORONAVIRUSMEREDITH WHAT ARE YOUR FRIENDSSAYING ABOUT GOING BACKKASHAWL ARE YOU READY TO GOBACK?

WHAT CONCERNS YOU THEMOST?#




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