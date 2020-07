Sismo de 4.2 en el Valle de San Fernando Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Sismo de 4.2 en el Valle de San Fernando Un sismo sacudió el sur de California durante la madrugada del jueves. No se reportaron daños mayores. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sismo de magnitud 4.2 sacudó elárea de losángeles alrededor de las 4:29 de la mañana. El epicentro fue en el valle de san fernando. El departamento de bomberos de losángeles dice que un recorrido por la ciudad con unidades terrestres y éreas no encontó daños o lesiones significativas. El terremoto se sintó ampliamente en la regón metropolitana de losángeles. "se sintó muy fuerte de repente que el piso empezo a tronar la casa pero de repente se sintio un brinco y fue algo muy diferente a otras veces que ha temblado..." "todo el edificio se movio, todo el edificio trono." "creo que eran como poco antes de las 4:30 am a esa hora me levanto yo todos los dias, desperte un poquito antes y fue cuando empezo el





You Might Like

Tweets about this