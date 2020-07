Recolección de basura grande en Chapmantown Video Credit: KHSL - Published 15 seconds ago Recolección de basura grande en Chapmantown El viernes se recolectará basura grande en el estacionamiento de la escuela primaria Chapman. 0

shares ShareTweetSavePostSend ### la limpieza anual de la comunidad chapman town se realizaá mañana en chico. La gente puede llevar arículos grandes para tirar al estacionamiento de la escuela primaria chapman entre las ocho de la mañana y el medioía. Eso incluye cosas como estufas, hornos, refrigeradores, colchones, desechos de jarín y llantas. No se aceptaán residuos peligrosos, productos qímicos, bateías o veículos de ninguna forma. Y los voluntarios esán listos para ayudar a las personas con discapacidades que no pueden transportar sus arículos. Si ese es cu caso llame al úmero que aparece en su pantalla para hacer una cita.###





