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Extreme heat to finish the week and the month
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:24s - Published
Extreme heat to finish the week and the month
Excessive Heat Warnings and record highs to bring July to a close
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SLIGHTLY BETTER CHANCE OF RAINRETURNS BY THE MIDDLE OF NEXTWEEK.TO PLAY OR NOT TO PLAY.

WHATTHE A-I-A IS NOW SAYING ABOUTTHE AUGUST 17TH START DATE FORHIGH SCHOOLERS TO BEGINPRACTICE.

YOU'RE WATCHING KGUNNINE ON YOUR SIDE.

EXTREMEHEAT RETURNS TO FINISH THE WEEKWITH LITTLE RELIEF IN SIGHT.FRIDAY, THE HIGH WILL CLIMB TO112 DEGREES WHICH WOULD BREAKTHE OLD RECORD OF 111 DEGREESBACK IN 1986.

HIGHS WILL STAYWELL ABOVE SEASONAL AVERAGESFOR THE WEEKEND AND NEXT WEEKWITH HIGHS IN THE 105 TO 107DEGREE RANGE.

THE MONSOON WILLSTRUGGLE TO GENERATE ANYTHUNDERSTORMS OVER THE NEXTSEVERAL DAYS.

HIGH PRESSUREWILL REMAIN OVER ARIZONA ANDLIMIT ANY THUNDERSTORMDEVELOPMENT TO AREAS WELL SOUTHAND EAST OF TUCSON.

SUNDAY,THERE WILL BE A SLIGHT CHANCEOF THUNDERSTORMS FOR TUCSON.LESS CHANCE OF RAIN RETURNSMONDAY AND TUESDAY.

A SLIGHTLYBETTER CHANCE OF RAIN RETURNSBY THE MIDDLE OF NEXT WEEK.PLAY OR NOT TO PLAY.

WHA




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