Fewer parents vaccinating their kids

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VACCINATIONS.EXPERTS SAY MAKING SURE YOURKIDS ARE UP TO DATE ON THEIRVACCINES - IS CRITICAL TO THEIRHEALTH.IT'S ALSO REQUIRED TO HAVE YOURCHILD'S SHOT RECORDS ANDWELLNESS CHECKS UP TO DATE -WHEN THEY HEAD BACK INTO THECLASSROOM.DR.ANGELA ANDREWS WITH MERCYMAKE SURE WE MAINTAIN HERDIMMUNITY.HERD IMMUNITY OCCURS WHEN AGOOD PORTION OF POPULATION ISVACCINATED FOR PREVENTABLEILLNESSES AND WHEN THOSEPERCENTAGES DROP BELOW ACERTAIN AMOUNT, DEPENDING ONWHAT THE VIRUS IS, THAT'S WHENYOU START HAVING THE POTENTIALFOR OUTBREAKS."FAMILIES ARE ENCOURAGED TO GETTHEIR WELLNESS CHECKS DONE ASSOON AS POSSIBLE - SO THEYDON'T HAVE TO RUSH TO GET ITDONE WHEN SCHOOLS REOPEN.WEARIN
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