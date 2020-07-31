Apple: Latest iPhones will be shipped later

|
LITTLE LONGER.LAST YEAR, NEW I-PHONES STARTEDSELLING IN LATE SEPTEMBER...BUT THE TECH GIANT ANNOUNCEDTHIS WEEK...THE LATEST I-PHONES WILL BESHIPPED SLIGHTLY LATER THANUSUAL THIS YEAR.THAT'S DUE TO A DISRUPTION INGLOBAL SUPPLY CHAINS...THANKS TO CORONAVIRUS.MEANWHILE...THE COMPANY ANNOUNCEDBLOCKBUSTER THIRD QUARTEREARNINGS AMID THE PANDEMIC.APPLE POSTED REVENUE OF NEARLY- 60-BILLION DOLLARS IN THETHREE MONTHS....ENDING IN JUNE.THAT'S A 12-PERCENT INCREASEFROM THE SAME PERIOD LAST YEAR.THE GOLDEN KNIGHTS ARE BACK IN
|
You Might Like
|
Tweets about this