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Apple: Latest iPhones will be shipped later
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
Apple: Latest iPhones will be shipped later

Apple: Latest iPhones will be shipped later

If you;re holding out to get your hands on the latest iPhone, you're going to have to wait a little longer.

Last year, new iPhones started selling in late September, but the tech giant announced last week the latest iPhones will be shipped slightly later than usual this year.

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LITTLE LONGER.LAST YEAR, NEW I-PHONES STARTEDSELLING IN LATE SEPTEMBER...BUT THE TECH GIANT ANNOUNCEDTHIS WEEK...THE LATEST I-PHONES WILL BESHIPPED SLIGHTLY LATER THANUSUAL THIS YEAR.THAT'S DUE TO A DISRUPTION INGLOBAL SUPPLY CHAINS...THANKS TO CORONAVIRUS.MEANWHILE...THE COMPANY ANNOUNCEDBLOCKBUSTER THIRD QUARTEREARNINGS AMID THE PANDEMIC.APPLE POSTED REVENUE OF NEARLY- 60-BILLION DOLLARS IN THETHREE MONTHS....ENDING IN JUNE.THAT'S A 12-PERCENT INCREASEFROM THE SAME PERIOD LAST YEAR.THE GOLDEN KNIGHTS ARE BACK IN




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cwphilly

cwphilly PHILADELPHIA (CBS) — If you’re holding out to get your hands on the latest iPhone, you’re going to have to wait a l… https://t.co/Q6Wv1Ou30H 5 minutes ago

victorres345

victor a torres RT @CNN: Apple says its latest iPhones will be shipped slightly later than usual this year as the coronavirus disrupts global supply chains… 34 minutes ago

Omi_082

Omi RT @CBSPhilly: If you're holding out to get your hands on the latest iPhone, you're going to have to wait a little longer. Apple announced… 4 hours ago

CBSPhilly

CBS Philly If you're holding out to get your hands on the latest iPhone, you're going to have to wait a little longer. Apple a… https://t.co/tVTmGPWmDx 4 hours ago

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George RT @news6wkmg: If you're holding out to get your hands on the latest iPhone, you're going to have to wait a little longer. https://t.co/VZb… 4 hours ago

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