Temperaturas aumentaran un poco para fin de semana Video Credit: KHSL - Published 1 day ago Temperaturas aumentaran un poco para fin de semana Sistema de alta presión aumentará las temperaturas entre dos y tres grados para el sábado. Los cielos estarán despejados y los vientos soplaran moderados. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sistema de alta presón al sur este de california y un sistema de baja presón en el paífico norte mantiene un poco temperaturas estables la brisa seca sopla del sur hacia el norte de california, esto quiere decir que hay poca humedad. No se espera muchos cambios para lo siguientes ías muy estable fin de semana las temperaturas subián un poco ás sistema de alta presón al sur este de california y un sistema de baja presón en el paífico norte mantiene un poco temperaturas estables la brisa seca sopla del sur hacia el norte de california, esto quiere decir que hay poca humedad. No se espera muchos cambios para lo siguientes ías muy estable fin de semana las temperaturas subián un poco





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Temperaturas aumentan hacia fin de semana



Sistema de alta presión se desplazara hacia el sureste y traerá algunos tormentas eléctricas para las montañas, sur de la interestatal I-80. Este patrón continuara hacia este.. Credit: KHSL Published 1 week ago Temperaturas seguirán aumentando para el fin de semana



Aunque habrá presencia de brisa para el viernes, las temperaturas permanecerán sobre los tres dígitos, en algunas áreas. Para el fin de semana las temperaturas subirán aún.. Credit: KHSL Published 2 weeks ago Temperaturas estarán más calientes este fin de semana



Para el fin de semana se espera un aumento en las temperaturas, aunque no sobrepasaran los tres dígitos. Será un cuatro de julio caliente. Credit: KHSL Published on July 2, 2020