Piden distanciamiento social en parques de Chico
Se instalaron anuncios en los parques de Chico recordándole a las personas mantener el distanciamiento social y acudir en grupos pequeños.

shares ShareTweetSavePostSend El distrito de recreacón y parques de chico esán colocando letreros en sus parques para evitar que los jueguitos se conviertan una fuente de contagio de covid-19. Esán poniendo estos letreros para ayudar a limitar la exposicón, indicando que no se rúnan en grupos, lavarse las manos y no entrar al parque si esá enfermo. La gerente de card, ann willmann, dice que han estado alentando a las personas a mantener grupos de diez o menos. Como ejemplo, un juego de baloncesto entre hermanos, esá bien. Pero no se recomienda un partido grande con extraños. Willmann dice que si los grupos son mayores de 10 personas, se les pediá que se vayan.###





