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Drops Fire outside of Shoshone burning nearly 4,000 acres
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:55s - Published
Drops Fire outside of Shoshone burning nearly 4,000 acres

Drops Fire outside of Shoshone burning nearly 4,000 acres

Soldier Mountains new mountain bike park's grand opening is Aug.

8 starting at 11 a.m.

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THANKS FOR JOININGUS TONIGHT..

IMJESSICA TAYLOR.SOLDIER MOUNTAINOPENS THEIR NEWMOUNTAIN BIKE PARKTHIS MONTH -- ANDIT'S MILES OF NEWFAMILY FRIENDLYTRAILS.IDAHO NEWS 6REPORTER LYNSEYAMUNDSON HAS ASNEAK PEAK."SO WHEN OURGUESTS SHOW UPNOW, WHAT WE'REDOING IS OPENING ATRAIL FOR EACHLEVEL OF SKILL."IN THIS PHASE ONEOPENING...THE PARKOFFERS 7 POINT 7MILES OF GRAVITYMOUNTAIN BIKETRAILS WITH ONEEASY...INTERMEDIATE, ADVANCED HAND-CUT AND ANEXTREME MACHINE-CUT JUMP TRAIL."THUS FAR WE AREGETTING VERY HIGHREMARKS ON THISCONSTRUCTION."THEIR GRANDOPENING IS AUGUST8 AT 11 AM.

DJLOCOMOTIVE WILLSPIN SOMEVINYL...WITHRAFFLES ANDGIVEAWAYS AS WELLAS STREET TACOSAND COLD BREWSKISAVAILABLE FORGUESTS."WE'RE EXCITED TOGET IT GOING WEWANT TO SEEPEOPLE USING THEFOREST THE WAY ITWAS INTENDED ANDTHAT'S NOT JUST INTHE WINTER.THE MOUNTAIN HASONE CHAIR LIFTRUNNING...BUTTHERE'S A LOT OFOTHER OUTDOORACTIVITIES IN THEAREA FOR THEWHOLE FAMILY TO DOTOO."COME ON BRINGYOUR BIKES ANDCAMP ALSOOVERNIGHT AND ITDOESN'T COSTANYTHING."THEY ARE EXCITEDTO HAVE THERESORT OPERATINGYEAR-ROUND...ASTHEY'VE MADE MANYUPGRADESINCLUDING ADDINGWIFI AND CABLE TOTHE RESORTS ANDOPENING THE CAFAND LOUNGE."THAT AREA FROMBOISE ON DOWN,TWIN FALLS, RUPERTTHAT WHOLE AREA,CAN HAVE ANOTHEROPTION.

THEY HAVELOTS OF OPTIONSNOW WE HAPPEN TOTHINK THEY'LL LOVETHIS ONE."THEIR NEXT PHASEINCLUDESCONVERTING THELIFT TO DOWNHILLOPERATIONS ANDADDING MOREADVANCED BIKETRAILS...TO LEARNMORE OR TO BUYTICKETS VISIT THISSTORY ON OURWEBSITE...LYNSEYAMUNDSON...IDAHO




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KTVB

KTVB.COM Brush fire burning outside Shoshone threatening multiple structures https://t.co/HPse8TO4TY 1 day ago

IdahoNews6

Idaho News 6 #FIREALERT: #DropsFire outside of Shoshone threatening multiple structures. #BLMTFDFire MORE:… https://t.co/99XOIHzL4z 1 day ago

KristenMcPeekTV

Kristen McPeek CBS2 The Drops Fire is running west right outside of Shoshone. Multiple structures are threatened. https://t.co/ftqB8xGIiq 1 day ago


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