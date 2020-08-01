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Leinenkugel's to change logo
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:26s - Published
Leinenkugel's to change logo
Leinenkugel's announced plans to change its logo.
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LEINENKUGEL'S IS THE LATESTCOMPANY TO SAY IT WILL STOPUSING NATIVE AMERICAN IMAGERYON ITS PRODUCTS.A PICTURE OF ANATIVE AMERICAN HAS BEEN USEDON THE CHIPPEWA FALLS-BASEDBREWERY'S LABEL SINCE THE1930'S..

THE COMPANY'SPRESIDENT SAID IN A STATEMENT"EVERYTHING, FROM OUR BEERSAND PACKS TO MERCHANDISING ANDMARKETING, WILL BE RE-WORKEDWITH NEW GRAPHICS THAT PAYTRIBUTE TO OUR BREWERY'S HOMEIN CHIPPEWA FALLS, BUT IN ADIFFERENT WAY"




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