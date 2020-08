रक्षाबंधन पर शारदा अस्पताल की अनूठी पहल Video Credit: IANS INDIA - Duration: 02:34s - Published 6 minutes ago रक्षाबंधन पर शारदा अस्पताल की अनूठी पहल देशभर में भाई-बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जा रहा है. लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार कोरोना के कारण बिल्कुल अलग raha.. . नोएडा के शारदा अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षाबंधन पर एक खास इंतजाम किया गया. #Rakshabandhan #RakhiAmidCoronavirus #Noida 0

