Veterans hit hard by pandemic

DURING THE PANDEMIC.OUR VETERANS ARE AMONG THEMAND TOO MANY OF THOSE ARERELUCTANT TO REACH OUT FORHELP.13 ACTION NEWS ANCHOR TRICIAKEAN TAKES A LOOK AT THESERVICES AVAILABLE RIGHT HEREIN THE VALLEY.RIGHT HERE IN THE VALLEY.ANTHONY DAVIS: I WAS DOINGSOME STUFF I NORMALLY WOULDN'TDO.STARTED DRINKING.THAT NORMALLY WASN'T ME.I WAS A GYM RAT.SO MY LIFESTYLE DID A 180.NAVY VETERAN ANTHONY DAVIS SAYSHE NEEDED HELP LONG BEFORE HEREALIZED IT.ANTHONY DAVIS: I'LL BE CANDIDWITH YOU.I REMEMBER THERE WAS A PERIODWHERE 2 1/2 WEEKS I DIDN'T TAKEA SHOWER.I JUST DIDN'T HAVE A SENSE OFGETTING THE TREATMENT HE NEEDSFROM VETERAN AFFAIRS.BUT THERE'S OTHER VETS ACROSSTHE COUNTRY THAT NEED TO TAKETHAT FIRST STEP.TIM JOBIM/ASSOCIATE CHIEF OFSTAFF, BEHAVIORAL HEALTH: OFTHE 20 VETERANS A DAY WHOCOMMIT SUICIDE, WHICH WE'RESTARTING TO SEE THOSE NUMBERSTRICKLE DOWN, 14 OF THEM ARENOT PLUGGED INTO THE VA SYSTEM.VETS WHO COULD RECEIVEASSISTANCE FROM THE VA OFSOUTHERN NEVADA.BUT ONLY ABOUT 30-THOUSAND AREUSING MENTAL HEALTH SERVICESINCLUDING: ALCOHOL AND DRUGADDICTION TREATMENT, POSTTRAUMATIC STRESS DISORDERSERVICES OR PSYCHOTHERAPY.THE VA ALSO HAS A NEWRESIDENTIAL PROGRAM CALLEDLVR3; LAS VEGAS RESIDENTIALRENEWAL AND RECOVERY CENTER.TIM JOBIM: OUR VETERANS CANCOME LIVE HERE UP TO 45 DAYS.WE HAVE THAT GOING ON RIGHTNOW.IT'S VERY SAFE THE WAY WE HAVEIT SET UP DUE TO COVID.THEY CAN GET A LOT OFTREATMENT DURING THAT TIME.BEST OF ALL, THE VA WILLPROVIDE VETS WITHTRANSPORTATION.THEY ALSO HAVE A TELEHEALTHPROGRAM CALLED VA VIDEOCONNECT, FOR INDIVIDUAL ANDGROUP THERAPY.DR.NICOLE ANDERS: I KNOW THERE'SAN OLD ADAGE, TIME HEALS ALLWOUNDS.UNFORTUNATELY THAT'S JUST NOTTRUE FOR SOME OF THESEEMOTIONAL WOUNDS.VA CLINICAL PSYCHOLOGIST DR.NICOLE ANDERS SAYS, SOME VETSARE IGNORING THE PAIN FOR FARTOO LONG.NICOLE ANDERS: AND I THINKRIGHT NOW DURING THIS PANDEMICIT IS SO NORMAL FOR PEOPLE TOFEEL ISOLATED, TO FEEL ALONE,TO FEEL DEPRESSED, ANXIOUS.THERE'S A LOT OF UNKNOWNS.I THINK IT WOULD BE MOREABNORMAL IF THEY WEREN'TFEELING THAT WAY.BUT SHE SAYS A VET HAS TO TAKETHE FIRST STEP AND CONTACT THEVA BEFORE THEY CAN BEGIN TOHEAL.NICOLE ANDERS: WE HAVE ASYSTEM.WE HAVE THESE PROTOCOLS ANDTHEY WORK AND WE SEE RESULTS.ANTHONY KNOWS THAT FOR A FACTAND WANTS OTHERS TO TRUST THESYSTEM.ANTHONY DAVIS: I MYSELF AM INRECOVERY.I GET MY TREATMENT HERE AT THEVA.SO I'M A LIVING EXAMPLE OFWHAT'S POSSIBLE.I HAVE GOOD AND BAD DAYS BUTLIKE ANYONE, YOU BRUSH YOURSELFOFF AND RECOVER.IF YOU OR A VETERAN YOU KNOWNEEDS HELP, YOU CAN CALL THE VACRISISLINE.THAT NUMBER IS1-800-273-TALK.THE LINE IS OPEN 24-HOURS ADAY.THAT NUMBER ONE MORE TIME IS800- 273-TALK.THERE'S A LOT OF UNCERTAINTYABOUT JOBS RIGHT NOW...