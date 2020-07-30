Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Tips for at home learning during COVID-19
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:35s - Published
Tips for at home learning during COVID-19
Tips for at home learning during COVID-19
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

IT'S ALL PART OF OURONGOIG INITIATIVE TOHELP STUDENTS GET"BACK TO SCHOOLSAFELY".:39SCHOOL DISTRICARE ONLY WEEKSAWAY FROM THSTART OF A NEWSEMESTER ANDFAMILIES MAY ONCEAGAIN BE TASKEDWITH BALANCINGWORK LIFE ANDSCHOOL LIFE.BUT THIS TIMEAROUND KARENSELNICK OF THEHUNTINGTONLEARNING CENTER OFWILLIAMSVILLE WANTSTO HELP FRUSTRATEDFAMILIES WITH SOMETIPS TO HELP STRIKETHAT PERFECTBALANCE."WE DO HAVE TO KEEPIN MIND THAT OURCHILDREN LISTEN TOUS AND THEY WATCHUS VERY CAREFULLYSO THE MOREPOSITIVE WE AREABOUT OUREXPERIENCE, THEMORE CAN DOATTITUDE WE TAKE,THAT CAN BEADOPTED BY OURCHILDREN."SELNICK SAYS THEREIS NO DENYINGHOME SCHOOLINGCAN BE DIFFICULT, BUTIF FAMILIES CONTINUETO UPLIFT THEIRCHILDREN THEY WILLSEE POSITIRESULTS."SKILLS ARE ONLYPART OF THE ANSWERTO LEARNING.CONFIDENCE INLEARNINGINFLUENCINGMOTIVATION FORLEARNING ANDMOTIVATIONINFLUENCESLEARNING NEWSKILLS, BEING ABLE TTAKE RISKS."SHE ALSOUNDERSTANDSFAMILIES DON'TALWAYS HAVE THEMOST TIME TO HELPTHEIR CHILDREN WITHSCHOOL WORK.

BUT IFTHEY CAN MANAGE TOSET ASIDE AT LEAST ANHOUR A DAY, SHE SAYSTHE CHILDREN WILLBENEFIT."SO ESTABLISHING ATIME OF MAYBE ANHOUR IN THEMORNING MAYBE ANAFTERNOON MAY BEAT LEAST A FIRSTSTEP."LASTLY, SELNICK SAYSIF YOU AND YOURCHILD ARESTRUGGLING TO GETTHROUGH THESCHOOL WORKCONTACT YOURCHILD'S TEACHER FORADVICE"YOUR CHILD'SCLASSROOM TEACHERKNOWS YOUR CHILD.THEY KNOW WHATYOUR CHILDRESPONDS BEST TOAND THEY WILL HAVETHE BESTSUGGESTIONS FORYOU.""SO STAYING POSITIVE,STAYING PROACTIVE,LOOKING FORSOLUTIONS AND BEINGSOLUTION MINDED ISSOMETHING THAT WEALL NEED TO BE ATTHIS TIME FOR THEBENEFIT OF OURCHILDREN.IN BUFF




You Might Like


Tweets about this

Farmzboi

Joshua Farmer RT @Bett_show: With many #schools and parents working together to #educate their children whilst learning from home, teacher Shaun McCormic… 2 hours ago

AlumRockUnion

Alum Rock Union Access to a safe learning environment is important for student development. Learn how you can support your student… https://t.co/zn8IURMlhs 2 hours ago

tots100

TOTS 100 Home School Survival - tips from parent bloggers to help you support your child's learning at home:… https://t.co/AmHqfgap2N 3 hours ago

Dr_Mihalik

Dr. Gregory Mihalik Helpful tips from @EdElements for families during distance learning 💻 https://t.co/QQQWP5lm7X 7 hours ago

MySeeds1

MySeeds For all the parents who are homeschooling here are some tips to help with learning from home timetables. https://t.co/KrOX2kOT4j @TayDeep2 12 hours ago

ohs_foundation

OHS Foundation/Alumn RT @OHSVMA: Virtual Camp for OHS Show Choir students is next week! Wed.-Fri. Here are some tips to help your performer thrive during at hom… 23 hours ago

OHSVMA

OHS Vocal Music Association Virtual Camp for OHS Show Choir students is next week! Wed.-Fri. Here are some tips to help your performer thrive d… https://t.co/5M1R6FhnL6 1 day ago

TCAuditor

Thurston Co Auditor The state of North Carolina shared these great work-from-home cybersecurity tips for everyone working remotely. https://t.co/qtDfk2sSRm 1 day ago


Related videos from verified sources

Schools consider outdoor learning as a solution to reopen during COVID-19 [Video]

Schools consider outdoor learning as a solution to reopen during COVID-19

solution to reopen during COVID-19 Schools consider outdoor learning as a solution to reopen during COVID-19 Schools consider outdoor learning as a solution to reopen during COVID-19 By: Amanda..

Credit: NBC 26 Wisconsin     Duration: 02:26Published
How Districts Will Have To Make The Call This Fall [Video]

How Districts Will Have To Make The Call This Fall

For a district to reopen, it first has to look at the COVID-19 case numbers in its county for the last two weeks. That determines whether it can open for full in-person learning, hybrid learning with..

Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 02:18Published
More families consider homeschooling amid pandemic [Video]

More families consider homeschooling amid pandemic

Parents considering homeschooling due to the uncertainty of the COVID-19 pandemic and the upcoming school year are not alone.

Credit: 41 Action News     Duration: 03:07Published