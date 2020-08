Dos negocios de red Bluff se unen para sobrevivir en medio de la pandemia Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Dos negocios de red Bluff se unen para sobrevivir en medio de la pandemia Al verse afectadas por la falta de ventas, dos empresarias una hispana y una americana, unieron esfuerzos y crearon un espacio para eventos, en el estacionamiento detrás de sus negocios. 0

shares ShareTweetSavePostSend Latina. ## dos empresarias locales unieron fuerzas en red bluff, para lograr mantenerse a flote y no cerrar sus negocios a ríz de la pandemia. Johan castellanos entrevisto a una de ellas y nos trae ás detalles de ómo nacó esta iniciativa. Se trata de una cerveceía y un restaurante que pudieron unir sus espacios sin importar las culturas o barreras del idioma para ayudarse entre í para poder navegar la pandemia. Los restaurantes en el condado de tehama se han visto en aprietos, ya que en algunos casos, sus ventas se han disminuido a menos de la mitad, debido al coronavirus. Pero empresarias como leticia lara, dueña del caé kanela's luchan para poder mantenerse a flote. "hace tres o dos semanas que volvieron a quitar que ya no comieran adentro, se bajaron las ventas otras vez y esábamos teniendo dificultades para operar". Al lado del caé de la señora leticia esta la cerveceía cedar crest brewery. La dueña que es americana, estaba teniendo el mismo problema. Fue entonces cuando se les ocurró una idea que las mantendía a flote. "que te parece me dice si cerramos tu estacionamiento y lo ponemos una patio bonito y nos juntamos las dos. Entonces eso fue una muy buena idea manos a la obra". Contrataron dos artistas locales que pintaron el estacionamiento, ándole un toque ás urbano. En las paredes sobresalen unas alas deángel y dos colibíes que tiene un significado muy especial para leticia. "para í por ejemplo estos colibíes.. Alas.. Alas de alá de aquel lado, alas de este lado de diferente manera.. Que tenemos que seguir adelante pase lo que pase". Mientras la cerveceía vende las bebidas, leticia vende comida. Y sin propoérselo, la unón de los dos negocios les abró las puertas a ás clientela. " la unón es muy bonita de la unón salen muchas cosas muy hermosas". Recientemente y con permiso de la ciudad, las dos empresarias lograron hacer ás eventos en este espacio. Los mércoles durante el mercado cierran la calle y ampían el espacio para los clientes, los jueves la cerveceía creo una tarde de juegos, y leticia ahora da una hora de clases de zumba gratis el viernes. En los póximos ías el úo pasara a ser una trio. Y el tercer miembro tambén es una mujer. Ella montara un negocio de venta de jugos frescos. Mucha suerte a este grupo de mujeres emprendedoras, que nos han demostrado que la unón





