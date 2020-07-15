Clark County approves rent ordinance

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RENTAL ASSISTANCE - OR HAVEBEEN EVICTED BECAUSE OF THECORONAVIRUS.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE AT THE SEAT OFCOUNTY GOVERNMENT - - WITH THEPROGRESS TODAY.SEAN?KALYNA - THIS ORDINANCE COULDHELP AVOID AN EXPLOSION OFHOMELESSNESS BROUGHT ABOUT BYTHE CORONAVIRUS PANDEMIC - SHUTDOWN - - AND JOB LOSSES.THE STATE EVICTION MORATORIUMFOR RESIDENTIAL RENTERS - -ENDS NEXT MONTH.COMMISSIONER JUSTIN JONESPROPOSED THIS ORDINANCE - WHICHPREVENTS LANDLORDS FROMDISCRIMINATING AGAINST ANYONEBASED ON THEIR SOURCE OFINCOME.IF A RENTER CAN'T PAY - OFCOURSE THE LANDLORD CAN STILLREFUSE TO GIVE THEM ANAPARTMENT - - BUT THE LANDLORDCANNOT LOOK AT WHERE THEMONEY COMES FROM SO LONG AS THERENTER CAN PAY - AND IT'S ALEGAL SOURCE.THIS IS DESIGNED TO HELP PEOPLEACCEPTING STATE AID OR HOUSINGVOUCHERS GET A ROOF OVER THEIRHEADS.ONE WOMAN WHO'S BEING EVICTEDRIGHT NOW PLEAD WITH MEMBERS TOPASS THE ORDINANCE - TO PROTECTHER AND HER KIDS."THIS IS THE TIME THAT YOU CANHELP US.SO THAT WE CAN MOVE FORWARD.WE CAN'T DO THAT IF WE DON'TILLEGAL FOR A LANDLORD TOCONSIDER AN EVICTION CAUSED BYTHE PANDEMIC - - WHEN DECIDINGTO RENT AN APARTMENT.SUZY VASQUEZ - - DIRECTOR OFTHE NEVADA STATE APARTMENTASSOCIATION WHICH REPRESENTSLANDLORDS - - CAME TO OPPOSETHE ORDINANCE SAYINGPROTECTIONS ALREADY EXIST -ADVOCATED FOR LANDLORDS TO HAVEMORE ACCESS TO HOUSING VOUCHERPROGRAMS - - AND ESTABLISH ASHORT TIMELINE FOR VOUCHERREVIEWS.THE ORDINANCE PASSEDUNANIMOUSLY - SO IT IS NOW AMISDEMEANOR CRIME FOR LANDLORDSTO BREAK THE RULES.SEAN DELANCEY - - 13 ACTIONNEWS.AND AS SEAN JUSTMENTIONED...THE STATE EVICTION
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