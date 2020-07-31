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President Trump signs the Great American Outdoors Act
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
President Trump signs the Great American Outdoors Act

President Trump signs the Great American Outdoors Act

This morning President Trump signed the Great American Outdoors act at the White House.

The act will devote nearly 3 billion dollars annually to the maintenance of national parks and other public lands.

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BILLION DOLLARS ANNUALLY TOMAINTENANCE OF NATIONAL PARKSAND OTHER PUBLIC LANDS.THE LEGISLATION ALSO PROVIDESPERMANENT MONEY FOR THE LANDAND WATER CONSERVATIONFUND---AND CREATES ANADDITIONAL 100-THOUSAND DIRECTAND INDIRECT JOBS.THE BIPARTISAN LEGISLATION HASBEEN CALLED THE MOSTSIGNIFICANT CONSERVATION BILLIN A GENERATION.OPPONENTS SAY THE SPENDING ISNOT ENOUGH TO ERASE ANESTIMATED -20- BILLIONMAINTENANCE BACKLOG.IF YOU STILL HAVE'NT FILLED OUTTHE CENSUS-- TIME IS RUNNING




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