President Trump signs the Great American Outdoors Act

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BILLION DOLLARS ANNUALLY TOMAINTENANCE OF NATIONAL PARKSAND OTHER PUBLIC LANDS.THE LEGISLATION ALSO PROVIDESPERMANENT MONEY FOR THE LANDAND WATER CONSERVATIONFUND---AND CREATES ANADDITIONAL 100-THOUSAND DIRECTAND INDIRECT JOBS.THE BIPARTISAN LEGISLATION HASBEEN CALLED THE MOSTSIGNIFICANT CONSERVATION BILLIN A GENERATION.OPPONENTS SAY THE SPENDING ISNOT ENOUGH TO ERASE ANESTIMATED -20- BILLIONMAINTENANCE BACKLOG.IF YOU STILL HAVE'NT FILLED OUTTHE CENSUS-- TIME IS RUNNING
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